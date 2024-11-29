信用管制效應 5大房仲11月交易量皆年減雙位數

中央社／ 台北29日電
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

央行9月祭出第7波信用管制，銀行房貸吃緊狀況短期難以解除，國內5大房仲業者包括信義房屋、永慶房屋、台灣房屋、住商不動產以及中信房屋，11月交易量皆年減雙位數；但若與今年10月相比，除了住商不動產為月減，其餘皆成長。

信義房屋統計全台門市11月前26天的市場交易變化，11月房市表現略較10月回溫，但年減雙位數，表現最穩定的還是總價新台幣1000至1500萬元市場，這類族群屬於銀行現在放款意願較高的對象，因此交易比較不受影響，整體市場維持自用當道結構不變。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，銀行現在貸款還是受限，即使一般首購族群利率水準也拉高，整體房市維持自用當道，銀行房貸吃緊狀況短期難以解除，但市場似乎慢慢在消化利空，今年房市第4季應會呈現旺季不旺，未來要觀察供給端的數量是否增加。

永慶房屋統計，銀行房貸緊縮與第7波選擇性信用管制持續，房市買氣仍疲軟，但觀察11月房市交易量已出現回穩跡象，月增4%，年減30%。

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察11月交易量變化，月增9.9%，不過比起去年同期房市熱潮，整體年減26.8%；中信房屋統計內部成交件數，11月全台交易量月增約5.8%，年減31.4%。

住商機構統計11月全台交易量月減1.2%，為5家房仲業者唯一交易量月減的業者，年減32.6%。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，經歷過9月與10月盤整，現在市況較之前舒緩許多，有不少賣方誠意降價，應是交易逐漸回神的重要因素。

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