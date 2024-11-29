總統級大雅廚具與黑沃咖啡聯手 舉辦頂級咖啡品味分享會

英雌惜英雌！同為台中起家的精品業者大雅廚具總經理楊素真，與黑沃咖啡創辦人林佩霓強強聯手，共同舉辦咖啡品味分享會，現場由世界級咖啡大師Graciano Cruz親自主持，分享多款屢獲殊榮的頂級藝伎咖啡，帶領消費者探索全球頂級咖啡的極致風味。

HWC黑沃咖啡2024年11月迎來具有里程碑意義的八周年慶典，自創立以來，黑沃咖啡從台灣出發，迅速拓展至馬來西亞和汶萊等地，至今在全球已擁有超過百家精品咖啡連鎖門店。

林佩霓說，今年度以「Infinity無限」為主題，象徵黑沃咖啡對極致風味的無窮探索，並向國際市場展現品牌專業與創新形象，同時朝向奢侈咖啡的未來發展，成為高端消費族群的首選品牌。

為慶祝八周年，黑沃咖啡舉辦了一系列頂級咖啡莊園品味巡迴分享會，帶領消費者探索全球頂級咖啡的極致風味。

作為壓軸的最終場次，黑沃咖啡特別選定品牌發跡地台中，並將場地安排於在地指標性時尚美學廚具品牌大雅廚具，展現了品牌將精品咖啡與時尚品味生活結合的全新高度。

而作為黑沃莊園與扁竹莊園的靈魂人物，世界級咖啡大師Graciano Cruz，以其對蜜處理咖啡技術的專業成就聞名全球。分享會在大雅廚具奢華的設計感空間中進行，讓參與者能在極具品味的環境中感受咖啡的藝術魅力，完美詮釋奢侈咖啡的高端體驗，大師親手沖煮多款珍稀咖啡，包括限量蜜處理藝伎，展現其茉莉花香、明亮檸檬酸質與濃郁熱帶果乾風味的極致層次。

這場精心設計的分享會，吸引台中高端消費圈的廣泛關注，貴婦圈掀起朝聖熱潮，會中最貴的咖啡一杯近千元，活動中限量藝伎咖啡豆，更在短短時間內全數售罄。

黑沃咖啡不但數度成為總統專機供應的咖啡，大雅廚具也為總統級官邸訂製廚具。長期投入公益的楊素真表示，好東西就是要和好朋友分享，喝過黑沃咖啡後相當驚艷，她還大手筆訂了1,000盒咖啡禮盒要分享給親朋好友，未來還將與黑沃合作推出董娘特選咖啡。