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遠東集團耶誕點燈 熱情舞動遠企廣場

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
徐旭東的兒子徐國安與他妻子現場熱舞。
徐旭東的兒子徐國安與他妻子現場熱舞。

遠東集團耶誕點燈《愛之閃耀·幸福相隨》活動，遠東集團董事長徐旭東直接加碼三首歌，現場熱舞直喊「louder」（大聲點），徐旭東的兒子徐國安與他妻子現場加入跳舞行列。

小朋友合唱團演唱聖誕歌曲為活動揭開序幕，徐旭東在小朋友表演的中場時間，立即衝上舞台向大眾喊話：「能不能有這樣的要求大家一起唱？ 」，並笑著請大家要「sing it happily」（要唱得開心），徐旭東隨後上台跟現場的小朋友開心的互動，自己還拿起麥克風唱歌，直喊「louder」要大家同樂。

小朋友演唱結束時大喊「wonderful 」（太棒了），並且喊安可加碼「Jingle Bells」、「White Christmas 」等聖誕歌曲，現場氣氛熱烈溫馨。徐旭東的兒子徐國安與他妻子現場加入跳舞行列。

徐旭東致詞時說道，很期待每年在這個時候和大家於遠企廣場一同慶祝聖誕節、感恩節，之後還迎接新年，是個氣氛熱鬧的時節，希望大家來廣場享受節慶氣氛，即使不用花錢也能享受快樂，並向大家喊話要對家人、自己好一點。

國安 徐旭東 遠東集團

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