遠東集團耶誕點燈 徐旭東：明年一定好
遠東（2845）集團29日舉辦耶誕點燈晚會，董事長徐旭東和其子徐國安皆出席。談到明年景氣，徐旭東樂觀的說，明年一定好，雖然現在整個世界經濟有點下滑，但台灣人都很努力，整體氣氛很好。
針對川普當選後的關稅問題，徐旭東直言「他管他講，但做不做得到是很大的疑問，世界上各式各種想法都有，台灣很wonderful（很棒），大家都很努力、很快樂」，雖然台灣人不見得賺得比去年多，但有momentum(動力)及快樂的精神與力量。
對於零售業的看法，徐旭東說，台灣零售業很好，景氣也不差，消費者的購買力與大家的快樂感都還不錯，整體氣氛很好，台灣的商品常常打折扣、價格便宜，都是自然不過的事。
聽到張忠謀出書的消息，徐旭東也說自己想出書，已經寫了半本，但因為自身經過的歷史太多，所以至少要四本才寫得完；談及已經完成的半本書裡面，讓他最感動的是每個新的百貨、每個新的銷售地點都是感動，雖然書名未定，但目前內心已經有很多想法，還邀請大家幫忙想書名。
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