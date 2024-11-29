超過百位永續觀光業者齊聚台東 見證永續旅宿亮眼成果

台東縣政府推動永續觀光發展，29日在奧麗雅安莊園民宿舉辦「Visit Our Taitung 遇見永續‧旅宿新視界」成果展與商機媒合會，邀請來自全台的旅行業者、相關產業代表、與今年度計畫輔導的優秀旅宿業者齊聚一堂，共計超過百人參與，共同見證台東永續旅宿的豐碩成果，並探索未來合作的無限商機。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正表示，台東是兼具文化底蘊與自然美景的地方，透過此次活動，期望帶領更多旅宿和民眾能加入永續的行列，共同推動台東成為台灣的永續旅遊典範。

卜敏正表示，縣府亦將持續支持旅宿業者的永續發展，並積極促進台東的綠色旅遊經濟，讓每一位旅客都能在台東留下深刻，且有意義的旅遊記憶。

台東縣近年來積極推動「慢經濟」與「永續發展」，「Visit Our Taitung台東永續觀光產業輔導計畫」由台東縣政府交通及觀光發展處主辦，今年度遴選出30家優秀的旅宿業者，完整串聯SDGs產業主軸、及未來觀光發展趨勢。

計畫期間成功提升業者曝光和實際收益30%至40%，並輔導業者推動永續專案房型，於今年共計售出1,464間房間，達到424萬元的產值。

同時，計畫導入六大永續行動獎勵方案進到入選的30家永續旅宿，包括咖啡渣製作的永續拖鞋、共享循環包、環保杯、台東在地飲品(紅烏龍茶)及在地香草洗沐用品等，提升民眾對永續議題的認知和認同感，連帶促進整體旅宿品質口碑的發酵。

今年度台東縣政府並特別邀請達仁鄉在地木雕工作室「Sapari撒巴里文化藝術工作室」專屬打造永續旅宿入選獎牌，除了具有支持在地產業發展、文化傳承的意義，更選用廢棄木材作為獎牌的製作原料，真正實現永續的精神。

此計畫同時輔導21家旅宿業者通過法約爾國際認證機構審查，取得「ISQM國際服務品質認證」、「ISFE友善高齡環境認證」、「FTH友善鐵人旅宿認證」、「PetFAC寵物友善住宿認證」等四種國際特色旅宿認證，合計取得52張合格通過證書，證明台東的住宿環境是通過認可的高品質。

為進一步促進台東永續旅宿與旅遊業者的合作，此次成果展亦結合商機媒合會，邀請多家旅行社與會，參與的旅宿業者透過成果牆展示和五感體驗，向潛在合作夥伴介紹各自的旅宿特色與永續措施，開發更多的合作機會，持續推動台東的永續旅遊市場。