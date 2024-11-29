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東森宣布對虧損推出3大策略 裁員跟加薪並行

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
東森購物將精簡人力。東森購物／提供
東森購物將精簡人力。東森購物／提供

東森（2614）集團29日宣布，重視公司治理對於虧損公司也果斷處理，推出3大策略，東購人力精簡，到年底加自行離職約200人，強化AI策略策略；第三，針對留下的優秀員工，明年農曆年後預計將加薪5%，凝聚員工向心力。另外，總經理總經理彭鴻珷因為健康因素請辭。

東購人力精簡的部分，對於虧損公司也果斷處理，例如熊媽媽買菜網及東森整合行銷公司(Ponta卡)也認賠止損，對股東交待。

東森購物2024年初有2300名員工，預估年底為2100人，所有離職程序皆符合法令規範，在AI工具支持下，明年人力將會再減少。

精簡人力主因在東森購物電費年增5000萬，基本工資年增1500萬，加上利息等，全年營運成本增加1.3億。

電子商務面對國際級挑戰，境外電商衝擊對消費者是福音，但對在地電商卻是考驗，有線電視過去超過520萬戶，在剪線潮下，目前已經剩不到440萬戶，對電視購物是生存保衛戰。

組織的變動非常正常，東森購物自2023年即已轉向線下發展，包含商場、REGAL美容醫美、東森栢馥全健康中心等，亦正陸續招募人才，離職前會優先輔導轉調線下服務。

東森集團在林口的投資由2019年預估70億,在疫情後勞工不足、通貨膨脹、利率上漲等因素，預估總投資將增加至130億，目前東森購物已逐漸轉往線下發展，初期雖虧損，但對於進攻線下商場的決心不受影響，未來東森將持續擴展林口A9營運總部商場，目標將挑戰整體線下零售目標100億，2026年林口總部落成，同時將再增補2000名員工。

總裁王令麟非常肯定總經理彭鴻珷任內的傑出表現，經彭總經理領導，線下商場虧損已經收斂，同時電視購物在過去兩年皆繳出獲利10%的亮麗成績單，但顧及總經理總經理彭鴻珷身體因素，希望彭總經理以健康為重。

東森集團深知數位轉型的重要性，AI技術是集團未來重點布局的方向之一，我們鼓勵員工掌握AI工具，以提升效率與創造價值，但絕非簡單取代人力，而是希望透過新科技的運用，提升整體團隊的靈活性與競爭力。

AI 有線電視

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