力挺多元運動扮先鋒 雲豹能源榮獲體育推手金質獎

國內循環經濟永續發展整合集團雲豹能源（6869）今日指出，發揮企業永續力量，致力支持台灣多元運動發展！今日榮獲教育部體育署「體育推手獎」贊助類《金質獎》殊榮，為國內唯一獲獎的綠能環保企業，盼以能源先鋒者之姿，拋磚引玉號召更多企業加入，成為台灣體壇堅強後盾。

「體育推手獎」為鼓勵民間贊助體育運動，獎勵長期奉獻與熱心推展體育運動之法人、團體及自然人之國內重要獎項。雲豹能源今年初試啼聲便勇奪「贊助類」最高榮譽《金質獎》，彰顯企業長期贊助職業球隊、民間體育團體，支持大型運動賽事以及扎根推展基層運動等卓越貢獻。

雲豹能源總經理趙書閔表示，永續發展與國民健康息息相關，集團創立以來便全力支持國內多元運動隊伍及體育賽事，積極擴展並深化影響力，為綠能產業中推廣運動之先行者。集團所支持體育項目跨足籃球、棒球、足球、排球、網球、擊劍與大力士等項目，不分年齡、性別與城鄉差距，影響對象從幼兒、青壯年至聽障人士皆有，加上賽事曝光，累計影響人數已突破百萬人。

趙書閔進一步表示，儘管過去疫情衝擊，各項運動賽事停擺，但支持運動腳步從未停歇。其中包括支持成軍雲豹職籃隊，今年已邁入第四個球季，曾邀請兩位NBA級球星Dwight Howard及DeMarcus Cousins加盟為台灣籃壇增加國際能見度，更透過職籃力量響應節能減碳、推廣綠能新知。

此外，企業更兼顧體育平權及基層運動，連續第五年冠名支持「雲豹聽障騎士棒球隊」，成立迄今已於國內各棒壘球賽事中獲得八座獎盃，其中包含七座冠軍獎盃；連續七年耕耘全台基層幼兒足球運動，並訂製「雲豹足球」贈予偏遠小學足球隊；連年支持「黑豹旗」、「登峰造極邀請賽」為青年運動扎根；冠名支持「台北海洋雲豹隊」，推廣國內五人制足球發展等大型運動賽事。未來企業致力打造友善多元運動環境，幫助更多運動好手勇敢追夢，實踐社會共好之永續承諾。