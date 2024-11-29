房市最壞時刻已過？11月交易量趨穩

經歷9月與10月兩個月的震撼教育，住商機構統計11月旗下成交狀況後發現，全台交易量減少1.2%，比起去年同期減少32.6%，區域表現遠不如去年同期，但似乎有打底跡象。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，經歷過九月與10月兩個月份的盤整，雖有零星個案降價求售，現在市況較之前舒緩許多，有不少賣方誠意降價，應是交易逐漸回神的重要因素。

各區表現上，相較於上月與去年同期，11月在陰霾中透出曙光，各都會雖全面年減，卻有新北、台中、高雄微幅量增，北市月減3.2%，年減20.6%，新北市月增18.9%，年減24.9%；桃園市月減10.6%，年減30.6%，台中月增9.2%，年減26.6%，台南月減10.5%，年減37.8%，高雄月增2.0%，年減38.3%，徐佳馨表示，在第四季交易結束之前，11月表現出乎意料，顯見買方持續醞釀中，關鍵在於價格接受度與銀行貸款態度。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，綜觀近期市場，實務上不少買方誤踩第二屋或高總價貸款成數地雷，交易過程中風險大幅提高，另外隨著年底將至，加上農曆新年來得早，12月是否因傳統旺季有比較好的交易狀況，值得注意。不過以目前的態勢來看，關鍵在於第4季理監事會後是否有新的作為，若央行有新的作為，恐怕市場也難以承受。