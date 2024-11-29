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陽明獲「體育推手獎」贊助類銅質獎與「運動企業認證」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

陽明海運（2609）呼應聯合國永續發展目標SDG 3-健康與福祉，透過多樣化的企業內部員工身心照護活動，打造健康職場環境，並響應推廣運動產業政策，贊助國內重要運動賽事與培育年輕優秀運動選手，2024年二度榮獲「運動企業認證」標章，並於29日再度獲頒「體育推手獎」贊助類銅質獎肯定。

陽明海運推動員工健康運動風氣，辦理多元體育保健活動，包括體適能競賽、健康講座、年度健行活動及多元化運動社團，鼓勵員工強化體能及健康。近年來亦舉辦多項球類聯誼賽事，為員工及官產學各界運動愛好者提供互動平台，達成健康且正向的跨領域交流，透過多種管道的運動推廣，陽明海運二度榮獲「運動企業認證」，突顯公司活力且積極的企業文化。

除內部體育活動推廣，陽明海運亦將推動體育發展理念延伸至贊助國內外重要賽事，如高雄羽球大師賽、台北羽球公開賽等，並持續進行優秀體育選手贊助，以定期定額資助方式，支持優秀且具潛力之體育選手專注於運動職涯。「陽明海運體育選手贊助計畫」迄今贊助人數已達66人次，並涵蓋多項競技運動賽事，包括田徑、羽球、武術、花式滑冰、桌球、游泳、跆拳道、滑輪溜冰、擊劍與競技體操等；各選手均持續挑戰自我，如世界排名25的桌球選手高承睿、羽球好手李雨璇、在長跑界不斷突破的田徑選手徐立紘等。陽明海運希望藉由長期贊助計畫，得以為選手之專業訓練及職涯發揮助力，具體落實社會人才培育與企業社會責任，協助更多體育界新星爭取更佳賽事成果並邁向國際舞台。

陽明海運未來仍將秉持「運動成就健康，健康成就未來」的理念，持續推廣健康、福祉及運動風氣，與社會邁向永續美好的未來。

運動 陽明海運 體育

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