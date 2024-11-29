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愛山林年終上看50個月 董座祝文宇霸氣喊：福利好就不怕缺工

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
愛山林董事長祝文宇。記者朱曼寧／攝影
愛山林董事長祝文宇。記者朱曼寧／攝影

今年接近尾聲，許多人期待的年終獎金即將到來。愛山林（2540）董事長祝文宇29日表示，今年房市代表字是「旺」，公司預計發出7億元獎金，明年業務人員最高年終獎金可拿到40-50個月以上。

根據證交所資料，去年國內上市公司全體員工薪酬，第一名是建材營造公司愛山林，打敗半導體產業，每人平均薪資552.6萬元，相當驚人。而今年接近尾聲，加上今年上半年預售市場買氣熱的強強滾，直到央行出手打房才降溫，所以不少人好奇今年愛山林又會發放多少獎金。

祝文宇表示，集團的獎金發放制度為代銷業務的總銷售額的千分之7，也就是說，每1000億元，就有7億元的獎金會拿來發放，而今年前十月愛山林承接的代銷個案已賣出1,015億元。

另外，祝文宇表示，集團發放獎金並不會全數集中在年終一次領取，基本上一年會分三次發放，當然也會依照業績、年資等比例去發放，若業績表現佳的業務人員，一年拿個40到50個月以上不是問題。

被問到薪資獎金制度優渥，是不是就比較沒有欠缺人力的問題。祝文宇笑說，缺工問題的答案很簡單，就是福利，公司願意分享利潤，福利夠好就不怕找不到人，整個公司的速度、效率都會出來，所以我們也不怕找不到人。

年終獎金 薪資

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