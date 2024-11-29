國籍航空唯一 長榮航空再度蟬聯「體育推手獎」

「體育推手獎」29日舉行第16屆表揚典禮，長榮航空（2618）榮獲雙料肯定，除再度蟬聯教育部體育署「體育推手獎」贊助類《金質獎》，同時也榮獲《長期贊助獎》，是國內唯一獲獎的航空公司。長榮航空發言人陳耀銘指出，長期以來長榮航空總是默默地善盡一己之力，贊助各大賽事，也提供選手商務艙，減輕其經濟負擔，讓選手可以在寬敞舒適的空間充分休息，陪伴選手征戰世界並勇奪佳績。

陳耀銘領獎時表示，很榮幸蟬聯「體育推手獎」贊助類象徵最高榮譽的《金質獎》和《長期贊助獎》，尤其是在中華隊勇奪世界棒球12強(P12)冠軍的時刻，對身為贊助企業的長榮來說，更顯意義重大。長榮航空深知每位體育選手養成的艱辛，爭取國際賽事在台舉辦更屬不易，儘管現今體育環境已日益改善，但與國外相比，仍有很多的發展空間，因此長期以來長榮航空總是默默地善盡一己之力，贊助各大賽事，也提供選手商務艙，減輕其經濟負擔，讓選手可以在寬敞舒適的空間充分休息，陪伴選手征戰世界並勇奪佳績。

今年中華隊在P12勇奪冠軍，創造無數奇蹟的熱血傳奇，不但刮起了棒球旋風，也帶動全民關注運動賽事的風潮，長榮航空早在P12預賽時就力挺中華隊，同時也贊助明年世界棒球經典賽台灣區資格賽，擔任官方唯一指定航空公司。台灣體育的發展除了官方推動外，也需民間齊心投入，長榮航空期能拋磚引玉，帶動更多企業共同為台灣盡一份心力。

長榮航空長期贊助體育選手征戰世界，多年來亦贊助多位不同領域的台灣好手，包括「世界球后」戴資穎、「奧運銅牌」潘政琮、「羽球王子」王子維、「印帝」周庭印、「台灣蝶王」王冠閎、「小林同學」林昀儒、「舉重精靈」方莞靈等優秀選手，盧彥勳退役後，也持續支持其所創立的盧彥勳國際網球學院，共同培育更多的台灣之光。

此外，每年10月舉辦的「長榮航空城市觀光馬拉松」，除吸引超過24,000名海、內外跑者齊聚之外，自2022年起增加「馬拉松幼苗計畫」，並於2023年加碼推動「校園深耕巡迴」，藉由專業選手的推廣及指導，讓更多偏鄉學子也有機會能學到最專業的技巧，為培育台灣馬拉松幼苗而努力。

長榮航空以行動落實企業永續的經營理念，運用航空產業的特性及優勢，秉持取之於社會、用之於社會的精神，持續將資源投入體育賽事及選手的贊助，努力扮演台灣體壇的「體育推手」，期能讓世界看見台灣。