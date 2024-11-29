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全台三年來紅單稽查進度出爐 79個建案裁罰逾7千萬

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
不動產交易金額高，同時也有許多細節須注意，容易產生糾紛。圖／聯合報系資料照片
不動產交易金額高，同時也有許多細節須注意，容易產生糾紛。圖／聯合報系資料照片

為確保購屋者的權益不受侵害，內政部2021年開始實施《平均地權條例》，限制建商使用購屋預約單（俗稱紅單）規定；內政部統計，從2021年7月至今年9月，三年時間內稽查1,157個建案，其中79個建案違反規定，共計裁罰7,337萬元。

內政部指出，從2021年7月到今年9月底，全國共計稽查1,157個建案所使用的紅單，發現79個建案違反了規定，總共開罰7,337萬元，提醒業者在推案銷售前，必須遵守紅單銷售規範。

內政部說明，《平均地權條例》規定，若業者違反紅單規定，縣市政府可對每戶（棟）處以15萬元至100萬元不等的罰鍰，為了協助業者遵守規定，內政部已與不動產開發、代銷經紀商業同業公會全聯會協調，並訂定紅單範本供會員使用。

內政部透露，過去稽查案件中，發現的常見違規情況包括建商在紅單中約定，若買方逾期未簽約或未繳足定金，建商可以直接沒收定金；或者要求買方繳交斡旋金後，才能確定購買房屋的順位等，都屬於不利於買方的違規情形。

內政部說，訂定這些措施是為了確保購屋者的權益不受侵害，並且要求業者在銷售過程中保持透明和公正，避免出現不當條款。

內政部 建商 建案

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