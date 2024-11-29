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綠舞觀光飯店跨足餐飲業 「擼らら Sweets」今開出松菸店

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
綠舞觀光飯店董事長藍昕瑩，考量到飯店業面臨各種外在環境變動影響，綠舞觀光飯店成立「擼らら Sweets」跟「黑RURU CAFÉ」，讓營收來源更加多元化。黃淑惠攝
綠舞觀光飯店董事長藍昕瑩，考量到飯店業面臨各種外在環境變動影響，綠舞觀光飯店成立「擼らら Sweets」跟「黑RURU CAFÉ」，讓營收來源更加多元化。黃淑惠攝

四維航（5608）轉投資持股51.52%的綠舞觀光飯店積極多角化經營，跨足餐飲業一戰成名，29日「擼らら Sweets」開出松菸店，有望吸引更多愛貓的消費者前往，進一步打響綠舞飯店知名度。

綠舞觀光飯店董事長藍昕瑩表示，考量到飯店業面臨各種外在環境變動影響，綠舞觀光飯店成立「擼らら Sweets」跟「黑RURU CAFÉ」，讓營收來源更加多元化，餐廳的糕點也都從綠舞觀光飯店一起提供，間接打響飯店知名度，現在兩個品牌都已是國內人氣超高的網紅咖啡店，29日「擼らら Sweets」在人潮很多開出松菸店，有望吸引更多愛貓的消費者前往，進一步打響綠舞飯店知名度。

綠舞觀光飯店為全台唯一以 5.75 公頃的日式庭園為腹地，輔以日式主題活動打造的特色渡假村，隨著國境開放後，國旅的客人下滑，隨著來台的旅客增加，國旅也開始復甦後，綠舞觀光飯店明年的業績展望將比今年還好。

提升飯店精品形象是一大考驗，藍昕瑩瞄準現代人愈來愈重視養生，許多人更願意投資在自己健康上，今年宣布轉投資Renee’s Choice The Elegance of Pilates，引進韓星孫藝珍最愛的體態訓練「禪柔」運動；接觸「禪柔」及「皮拉提斯」運動後，發現這個運動溫和可舒展全身緊繃筋膜，讓脊椎變的更靈活；韓國知名藝人孫藝珍也曾經過說過，最愛「禪柔」的體態訓練運動。

藍昕瑩也宣布，綠舞國際觀光飯店旗下貓咪咖啡廳「擼LALA Sweets」歡慶台北松菸旗艦店盛大開幕，2025年元月31日前入住綠舞飯店每房加贈一張台北擼LALA Sweets折價券。

綠舞飯店即日起至2025年6月30推出「新經典假期」一泊四食住房專案，四人入住每人只要3,598起，入住客房享全新活動SASA Play灑畫及Leaf&Vibe手作苔球植栽2選1；套房或Villa房型享SASA Play灑畫/Leaf &Vibe苔球植栽/和菓子/抹茶體驗4選2及虛擬高爾夫體驗。

入住還可與園區萌寵們餵食互動、換穿經典浴衣/Hakama文青袴暢遊日式園區。一泊四食品嚐「日光璽舞 壽喜燒·割烹」壽喜燒套餐或蝶舞西式晚餐2選1、擼LALA Sweets擼貓下午茶、宵夜時光及翌日活力早餐。

另外，綠舞飯店攜手台灣世界展望會「紅包傳愛」公益專案在這歲末年終之際誠邀旅人出遊獻愛心，凡於2024年12月1至2025年1月31日入住「新經典假期」住房專案，綠舞飯店將捐贈每房營業所得5%做為公益捐款，為台灣世界展望會於宜蘭在地服務的1,500名兒童及家庭募集助學、健康、平安、希望紅包，一起守護孩子們的希望未來，讓他們成為更好的大人。

「擼らら Sweets」開出松菸店，有望吸引更多愛貓的消費者前往。黃淑惠攝
「擼らら Sweets」開出松菸店，有望吸引更多愛貓的消費者前往。黃淑惠攝
「擼らら Sweets」台北松菸旗艦店進駐信義區！打造擼貓萌趣新地標。黃淑惠攝
「擼らら Sweets」台北松菸旗艦店進駐信義區！打造擼貓萌趣新地標。黃淑惠攝
「擼らら Sweets」台北松菸旗艦店進駐信義區打造擼貓萌趣新地標。黃淑攝
「擼らら Sweets」台北松菸旗艦店進駐信義區打造擼貓萌趣新地標。黃淑攝

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