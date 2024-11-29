工研院攜手產業推動「電動物流車應用」 展現綠色運輸成果

全球邁向淨零排放，電動物流車成為低碳運輸的關鍵方案，工研院29日舉行電動物流車示範推動成果展示會，展示包括3.5噸電動小貨車、電動機車與充電站的多元場域應用成效。工研院強調，希望透過建立標竿示範，加速電動運具在物流產業的導入及普及，協助臺灣達成2050淨零排放及綠色運輸的目標。

據了解，工研院攜手多家產業夥伴，包括中華汽車（2204）、威剛科技（3260）、士林電機（1503）、新竹物流、嘉里大榮物流（2608）、祥億貨運、國瑞汽車、起而行綠能等廠商，發展電動物流車應用。

在展示會中，中華汽車展示3.5噸國產電動小貨車，顯示卓越的載運效能，預計明年與新竹物流合作投入30輛電動物流車，應用於B2B及B2C物流運輸，並逐年替換傳統油車。

威剛科技則分別與嘉里大榮物流及祥億貨運合作，投入國瑞汽車3.5噸電動小貨車、威速登電動三輪車，並搭配自家開發的低碳物流平台，透過計算物流運送碳排量與AI優化配送路徑，有效管理物流車輛，進一步降低車輛碳排量，致力於建立低碳物流車隊，推動「最後一哩」綠色運輸服務。

經濟部產業發展署簡任技正童建強表示，隨著國際市場對供應鏈減碳的需求提高，電動物流車不僅是邁向低碳交通的解方，更是實現智慧物流的關鍵一環。產發署長期推動各類創新、智慧化的低碳運輸方案，目前國內已經推出的電動機車、乘用車、巴士等電動化車輛方案，而在電動商用車領域，國際間的大規模量產仍不普及。

童建強指出，經濟部產發署於2023年提供電動商用車示範運行補助，支持車輛製造與物流業者合作實地測試，驗證電動商用車的品質與安全性，未來，產發署將持續與產業界密切合作，加速物流產業的數位轉型，攜手創造更清潔、更永續的運輸環境。

工研院機械與機電系統研究所資深技術專家饒達仁表示，此次展示協助產發署推動電動物流車示範運行，取得顯著成果，包括參與中華汽車及國瑞汽車的電動貨車前期技術開發，技轉「電動車輛底盤系統設計開發」與「動力系統整合技術」予中華汽車、「130kW整合式動力馬達與驅控器技術」予士林電機，並協助國瑞汽車建立電動車輛系統整合，強化國產電動車輛的設計基礎。

展望未來，工研院將持續協助產業開發5噸電動貨車及輕量化冷鏈電動車，強化載重、續航與冷鏈應用能力，持續引領臺灣物流產業朝低碳化與智慧化邁進。