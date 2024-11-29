不畏打房！愛山林明年推千億巨量 董座祝文宇：就算不景氣也會贏別人

不畏打房、市場冷！愛山林（2540）看準剛需，逆勢推出千億巨量。愛山林董事長祝文宇29日表示，今年自建案推案已經執行超過600億元，明年更預計推出逾1,000億元的案量。至於近期房市急速轉冷，他喊話「愛山林的房子不怕跟別人比，我們有競爭優勢，就算不景氣也會贏別人。」

愛山林29日召開法說會，祝文宇指出，自己個人在房地產從業50年，愛山林成立40多年，而代銷業績穩定但要突破不容易，所以集團近年積極布局自建案，已經從代銷本業擴展成建設事業，今年是自建案的起始年，已經推出逾600億元，目標明年推出逾1,000億元的自建案量，而自建案將成為公司未來強勁成長動能。

另外，未來希望持續擴大股本，以取得更多的土地，祝文宇強調，「我們的優勢是代銷做很久，所以對市場相當清楚，對土地選擇有方向也精準，許多潛力地段都是愛山林先行布局，在人口進駐後，區域發展得愈來愈好，房價也成長較快，所以消費者都住得很開心。」

今年房市由熱轉冷，尤其10月預售市場買氣相當冷清，針對案場狀況，祝文宇坦言，來客數跟先前比已經掉到剩一成，但關鍵原因不是打房，而是天氣，像是10月就來了2、3個颱風，後續又一直下雨，所以沒人想去看房。

愛山林總經理張境在補充，其實國內資金動能仍然很強，總體經濟發展好，因為「買力太強」，央行是在採煞車，而第七波信用管制確實有抑制，所以現在同業、仲介都很低調，當然也是有受到貸款排隊的問題，預期過完年領完年終後，買氣會慢慢恢復，另，川普當選後可能通膨會加劇，所以房地產沒有悲觀的理由。

針對央行第七波打房，祝文宇表示，近年政府頻打炒房，但愛山林早就有因應，住宅市場皆以剛性市場主流的小坪數為主，也有在台北、新竹、桃園等推出辦公室，成績也做得不錯。