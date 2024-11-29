快訊

周年慶第2天火警！顧客吃一半帶食物逃命 新竹巨城回應了

中職／館長起爭議2019年開球被翻出 兄弟球團聲明解釋

東北季風發威！這些地區留意10度以下低溫 下周2降溫時間曝光

不畏打房！愛山林明年推千億巨量 董座祝文宇：就算不景氣也會贏別人

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
愛山林董事長祝文宇。記者朱曼寧／攝影
愛山林董事長祝文宇。記者朱曼寧／攝影

不畏打房、市場冷！愛山林（2540）看準剛需，逆勢推出千億巨量。愛山林董事長祝文宇29日表示，今年自建案推案已經執行超過600億元，明年更預計推出逾1,000億元的案量。至於近期房市急速轉冷，他喊話「愛山林的房子不怕跟別人比，我們有競爭優勢，就算不景氣也會贏別人。」

愛山林29日召開法說會，祝文宇指出，自己個人在房地產從業50年，愛山林成立40多年，而代銷業績穩定但要突破不容易，所以集團近年積極布局自建案，已經從代銷本業擴展成建設事業，今年是自建案的起始年，已經推出逾600億元，目標明年推出逾1,000億元的自建案量，而自建案將成為公司未來強勁成長動能。

另外，未來希望持續擴大股本，以取得更多的土地，祝文宇強調，「我們的優勢是代銷做很久，所以對市場相當清楚，對土地選擇有方向也精準，許多潛力地段都是愛山林先行布局，在人口進駐後，區域發展得愈來愈好，房價也成長較快，所以消費者都住得很開心。」

今年房市由熱轉冷，尤其10月預售市場買氣相當冷清，針對案場狀況，祝文宇坦言，來客數跟先前比已經掉到剩一成，但關鍵原因不是打房，而是天氣，像是10月就來了2、3個颱風，後續又一直下雨，所以沒人想去看房。

愛山林總經理張境在補充，其實國內資金動能仍然很強，總體經濟發展好，因為「買力太強」，央行是在採煞車，而第七波信用管制確實有抑制，所以現在同業、仲介都很低調，當然也是有受到貸款排隊的問題，預期過完年領完年終後，買氣會慢慢恢復，另，川普當選後可能通膨會加劇，所以房地產沒有悲觀的理由。

針對央行第七波打房，祝文宇表示，近年政府頻打炒房，但愛山林早就有因應，住宅市場皆以剛性市場主流的小坪數為主，也有在台北、新竹、桃園等推出辦公室，成績也做得不錯。

至於明年是否有降價可能。祝文宇說：「我的想法一直都是供需問題，供過於求的地方，房價就會鬆動。」他指出，房子若都租不掉，那個區域就是供過於求，而這樣的狀況比較可能會發生在過去炒作過多的中南部，雙北市一直都是供不應求，所以房價不會下來，整體而言，市場營建成本居高不下，預期明年整體量縮價緩升。

愛山林董事長祝文宇。記者朱曼寧／攝影
愛山林董事長祝文宇。記者朱曼寧／攝影
愛山林董事長祝文宇。記者朱曼寧／攝影
愛山林董事長祝文宇。記者朱曼寧／攝影

布局 建案 房價

延伸閱讀

企業射箭／新竹愛山林射退新北凱撒 奪隊史第二冠

國防部今年283項重大軍事投資建案 62項上半年全無進度

南科周邊大樓建案爆增「容積獎勵」引議 南市府要修法了

冠德、皇翔10月營收報喜

相關新聞

台酒董事長：米酒明年不漲價 將洽談贊助棒球經典賽

台酒董事長湯期安今天表示，如果成本面影響不大，明年營運策略不會以調整價格為主要考量，將著重市場行銷創新，比如洽談台啤贊助...

工研院攜手產業推動「電動物流車應用」 展現綠色運輸成果

全球邁向淨零排放，電動物流車成為低碳運輸的關鍵方案，工研院29日舉行電動物流車示範推動成果展示會，展示包括3.5噸電動小...

不畏打房！愛山林明年推千億巨量 董座祝文宇：就算不景氣也會贏別人

不畏打房、市場冷！愛山林（2540）看準剛需，逆勢推出千億巨量。愛山林董事長祝文宇29日表示，今年自建案推案已經執行超過...

賣方誠意降價 住商不動產：11月交易逐漸回神

住商機構今日指出，統計11月旗下成交狀況後發現，全台交易量減少1.2%，比起去年同期減少32.6%，區域表現遠不如去年同...

哪個價位銀行放款意願較高？ 信義房屋統計出爐

信義房屋今日公布，統計全台門市11月前26天的市場交易變化，11月房市表現略較10月回溫，但較去年同期仍有約雙位數年減幅...

華航超人氣「皮卡丘彩繪機 CI」 飛進2024高雄冬季旅展

2024 高雄冬季旅展29日起至 12 月 2 日於高雄展覽館盛大登場，華航（2610）董事長謝世謙、華信航空總經理張程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。