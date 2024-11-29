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賣方誠意降價 住商不動產：11月交易逐漸回神

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
住商不動產指出，有不少賣方誠意降價，是交易逐漸回神重要因素。 （本報資料照片）
住商不動產指出，有不少賣方誠意降價，是交易逐漸回神重要因素。 （本報資料照片）

住商機構今日指出，統計11月旗下成交狀況後發現，全台交易量減少1.2%，比起去年同期減少32.6%，區域表現遠不如去年同期，但似乎有打底跡象。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，經歷過9月與10月兩個月的盤整，有零星個案降價求售，市況較之前舒緩，並有不少賣方誠意降價，是交易逐漸回神重要因素。

住商機構大家房屋企劃研究室公布，各區表現上，相較於上月與去年同期，11月在陰霾中透出曙光，各都會雖全面年減，卻有新北、台中、高雄微幅量增，北市月減3.2%，年減20.6%，新北市月增18.9%，年減24.9%；桃園市月減10.6%，年減30.6%，台中月增9.2%，年減26.6%，台南月減10.5%，年減37.8%，高雄月增2%，年減38.3%。

徐佳馨說，在第四季交易結束之前，11月表現出乎意料，顯見買方持續醞釀中，關鍵在於價格接受度與銀行貸款態度。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，綜觀近期市場，實務上不少買方誤踩第二屋或高總價貸款成數地雷，交易過程中風險大幅提高，另外隨著年底將至，加上農曆新年來得早，12月是否因傳統旺季有比較好的交易狀況，值得注意。不過以目前的態勢來看，關鍵在於第四季理監事會後是否有新的作為，若央行有新的作為，恐怕市場也難以承受。

中風 央行

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