台塑企業獲頒體育推手獎贊助類金質獎及長期贊助獎

台塑企業暨王詹樣公益信託29日宣布，自2011年起推動「燃星計畫」及「未來之星」，贊助年輕有潛力的選手出國參賽，汲取國際賽事經驗，提升實力。這兩項計畫也自2011年起獲頒12次體育推手獎贊助類「金質獎」及五次「長期贊助獎」。今年再次獲得贊助類「金質獎」及「長期贊助獎」兩獎項。

教育部體育署29日舉行表揚典禮，特別邀請行政院政務委員史哲蒞臨頒獎，王詹樣公益信託由台塑企業（1301）總管理處總經理室資深經理林振添代表領獎。

台塑之星之一的曾俊欣，從小靠著父母在新北市永和樂華夜市賣糖葫蘆賺取比賽經費，每天從下午四點忙到晚上十二點，幾乎全年無休的營業，為的就是讓曾俊欣可以無憂無慮的繼續打球。

台塑企業暨王詹樣公益信託有感於優秀選手的養成不易，不但需耗費大量的心力，對個別家庭也是長遠且沉重的負擔，因此，自他14歲起提供贊助，希望讓曾俊欣更無後顧之憂地訓練與爭取佳績。曾俊欣的父親曾育德曾說：「很感謝台塑企業暨王詹樣公益信託，在我們最需要幫助時給予支援，讓我們不再擔心訓練費用。謝謝他們願意給那麼小的運動員，那麼大的幫助，我衷心感激。」

台塑企業暨王詹樣公益信託為幫助年輕有潛力的選手們，自2011年起啟動台塑「燃星計畫」，幫助撞球、網球、桌球、羽球項目年輕有潛力的選手，補助其出國參賽費用，汲取國際賽事經驗，走向國際舞台。2012年更針對網球項目展開台塑「未來之星計畫」，贊助有爆發潛力的年輕選手至國外參加訓練營，促使他們可以在國際級環境中接受訓練，快速累積經驗、提升實力。兩項計畫至今累積已投入近3.5億元，贊助選手多達388人次，獲得超過422項國際賽冠軍。

台塑企業暨王詹樣公益信託指出，2024年共贊助26位選手，其中「台塑網球之星 曾俊欣」自2015年14歲起開始贊助，在今年挑戰賽上，獲得3項冠軍、2項亞軍，經歷受傷低潮再次爬起，使他在世界男單排名從去年300名躍升至第115名；「台塑網球之星 許育修」自2017年贊助以來，更於2024年台塑盃國際職業男子網球錦標賽獲得冠軍，也是目前台灣男單排名第一；「台塑桌球之星 林昀儒」從2015年13歲起開始贊助，近年來已拿下世界桌球職業大聯盟多項挑戰賽冠軍，為台灣爭光；20歲年輕選手「台塑桌球之星 黃彥誠」，在4年的贊助期間實力快速提升，並於桌球亞錦賽中擊敗世界排名第5的梁靖崑，迎接生涯代表作賽事，世界排名推升6名來到生涯最佳的第64名。

另外，「台塑桌球之星 鄭樸璿」年僅18歲，在今年菲律賓WTT普林塞薩港青少年挑戰賽U19歲女子單打組，摘下今年首座桌球國際賽冠軍；「台塑撞球之星 柯秉中」自2014年開始贊助，也在國際錦標賽及公開賽屢戰佳績，其中在經典印尼萬隆JRX10號球公開賽奪得冠軍；「台塑撞球之星 王婉菱」自16歲贊助至今，長年爭戰各項國際賽事，憑藉優異的球技在日本公開賽中獲得冠軍；「台塑羽球之星 陳子睿」在今年各項公開賽事獲得男雙2項冠軍、2項季軍的生涯最佳表現，深具潛力，未來指日可待。

「王詹樣公益信託」是台塑企業創辦人王永在先生為紀念母親王詹樣女士，及延續母親回饋社會之美意，於2006年捐助成立，總裁王文淵先生接任主任委員後，依照社會發展需求，積極投入公益活動、關懷社會，除贊助體育「燃星計畫」及「未來之星計畫」外，另推動「向陽計畫（提供生理衛教、心理及技訓課程，協助毒品犯收容人並習得一技之長，促使順利回歸家庭與社會）」、設置「兒少機構獎助學金（鼓勵學生提升學業成績與持續升學）」及「受暴家庭經濟協助（提供教育及生活補助）」、「罕見疾病病友全方位照護計畫（提供罕見病友醫療、生活急難、安養照護補助及獎助學金）」等公益項目，希望幫助需要幫助的人，同時也希望能拋磚引玉，吸引更多企業團體一起加入，共同做公益，讓社會更美好、更和諧。

另外，台塑企業總裁暨王詹樣公益信託主任委員王文淵先生更注意到社會毒品氾濫問題嚴重，因此積極投入監所教化業務。目前已陸續與雲林第二監獄、台北監獄、高雄監獄、台南監獄、花蓮監獄及高雄女子監獄合作推動「彩虹計畫」與「向陽計畫」。

兩項計畫以三管齊下的方式，開設生理衛教、心理輔導、技職訓練課程，幫助收容人戒除毒癮，學習一技之長；同時辦理「家庭日」活動修補學員家庭關係。收容人出獄後，由個案管理師進行追蹤輔導，幫助他們順利回歸家庭及社會。累計超過4,700位學員結訓、其中有2,447位學員考取技職證照，投入經費超過1.7億元。目前兩年內因毒品案回監率從一般的60%~80%大幅降低至10%左右，執行成效非常良好。