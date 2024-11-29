瓦城徐承義：目標2030年全球開30品牌、500店

瓦城集團董事長徐承義宣布，將自2025年啟動黃金5年計畫，目標在2030年，於全球發展30個品牌，拓展500家店。

餐飲業競爭日益激烈，人才培養成為穩健成長關鍵，瓦城泰統集團近日舉辦「主管菁英榮耀晚宴」，由董事長徐承義主持，集團今天透過新聞稿分享訊息，並宣布瓦城將於2025年啟動黃金5年計畫，邁向2030年全球30品牌、500家店的「30500目標」。

徐承義表示，瓦城泰統集團是台灣第一大東方連鎖餐飲集團，將於2025年啟動「黃金五年」計畫，瓦城已陸續成立「廚藝管理學院」及「服務管理學院」，並升級為培育制度，期盼為集團也為台灣餐飲業打造人才。

瓦城累計前3季營收新台幣46.47億元，年增6.86%，歸屬於母公司稅後淨利2.96億元、每股盈餘（EPS）7.56元。

截至10月31日，瓦城集團共有9品牌、153家店；瓦城在疫情後重啟美國計畫，第一家店目前進入簽約階段，預計第4季開在洛杉磯高消費地段的商場，目前已鎖定南加州5個城市展店，目標2030年全美要達100店以上。