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台聚力抗產能過剩 拚差異化明年高端EVA占銷售2成

中央社／ 台北29日電

台聚今天舉行法說會，台聚副總經理吳銘宗表示，大陸EVA（乙烯醋酸乙烯酯）新產能大量開出，尤其應用在太陽能的光伏級EVA價格從前幾年暴漲變成暴跌，台聚將全力轉向朝差異化發展，今年台聚的高端EVA銷售占比約9%，明年目標拉升到20%。

吳銘宗今天表示，PE（聚乙烯）市場今年情況非常特殊，光伏級EVA過去價格一向都是最高，但今年有一段時間，光伏級EVA價格居然跌到各類型產品最低。由於台聚聚焦在光伏級產品，因此今年非常慘。台聚光伏級產品銷售占比已從去年53%，降到今年前3季的31%。

由於市況不佳，台聚嚴控產能，目前EVA產能稼動率降到85%，HDPE（高密度聚乙烯）產能更降到只剩下63%。今年前3季，台聚產品總銷量15.1萬噸，比起去年同期縮減14.6%，估計全年總銷量約20萬噸，將創下歷年最低。

台聚今年前3季營收新台幣383.87億元，年減2.6%；稅後淨損13.04億元，比起去年同期淨利1.6億元，由盈轉虧，每股淨損1.22元。

吳銘宗指出，台聚接下來將全力朝向差異化產品轉型發展，聚焦高端的發泡級和電纜料市場。今年台聚高端EVA銷售占比約9%，明年目標要拉升到20%。

此外，台聚近年投入發展環狀嵌段共聚物（CBC）新塑料，為全球獨門技術，具有極潔淨和超高透明度的優點，最大特色是深紫外線（UVC）穿透率可達87%，比起一般塑膠UVC穿透率頂多2成，高出許多，可應用在許多除菌相關產品。

台聚今天法說會，特別在現場展示多項採用CBC塑料製成的除菌濾水壺、除菌水瓶等。台聚預告，已經與多家大型國際品牌商和通路商洽談合作，正在進行中，接下來會有更多的應用陸續推出。

乙烯 台聚 法說會

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