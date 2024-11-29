亞歐線運價大漲22.49% 推升SCFI止跌反彈

運價指數終止連二跌，周漲幅3.41% ，歐洲線漲幅22.49% 、北美線跌幅收斂，12月中有望止跌反彈。

國內的航運業者指出，華人農曆年提前到來，出貨需求提前湧現，亞歐線的需求相當吃緊，歐洲大型海運如馬士基（Maersk）等已經陸續跟客戶通知12月1日起再漲歐洲線的價格，國內的長榮（2603）、陽明海運（2609）也會跟進喊漲，本周最新現貨市場報價開出來，歐洲線大漲22%。

國內的物流業者分析，亞洲到歐洲線裝載率不錯，所以價格反彈；亞洲到美西之前貨量不好，價格回檔；12月中旬開始會開始出現擔心美東罷工預期心理，再加上農曆年年前的出貨潮也將開始，北美線的貨量回升，價格也會跟著止跌上揚。

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數29日出爐，指數上漲73.75點至2,233.83點，周漲幅3.41%；其中，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達3,039美元，較前一期大漲558美元，周漲幅22.49%；遠東到地中海運價每TEU達3,682美元，較前一期大漲611美元，漲幅19.87%。

遠東到美西每FEU（40呎櫃）達3,345美元，較前一期下跌476美元，跌幅12.45%；遠東到美東每FEU達4,954美元，較前一期下跌43美元，跌幅達0.86%。

近洋線的方面，才回檔一周，本周又開始走強，遠東到東南亞每TEU較前一周上漲13美元，漲幅2%；遠東到日本關西每TEU與前一期持平；遠東到日本關東每TEU與前一期上漲2美元，遠東到韓國每TEU與前一期上漲1美元。