2024高雄市旅行公會冬季國際旅展 29日開幕

2024高雄市旅行公會冬季國際旅展29日開幕，一連4天於高雄展覽館登場，這是今年底最具規模、最大的國際旅展，匯集海內外機構、公私部門參展，瞄準過年及寒假旅遊旺季商機，參展業者紛祭出最夯行程、最殺優惠，是民眾寒假農曆春節出遊搶便宜、拿好康的好機會；購票入場看展還可抽機票，消費滿額再抽 iPhone16、星級住宿券等好禮。

為打造這場難得的旅遊盛會，現場匯集各國觀光局和台灣各地最新的吃喝玩樂資訊，各參展單位傾盡全力拚觀光，觀光業者推出眾多好康，包括飯店住宿券、人氣餐券超低折扣，各縣市政府也卯足全力推廣在地特色，行銷優質秘境之旅，走進展場就能環島台灣、看遍全球，歡迎大家一起進展場為觀光人加油打氣，以實際的行動力挺觀光。

參展業者狂殺祭出好康優惠搶客包括，中華航空（2610）皮卡丘彩繪機高雄起飛高雄飛首爾最低價5,500元（未稅）；喬瑞旅行社峇里島五日9,990元起；喬瑞旅行社峇里島五日9,990元起；捷利旅行社推出韓國旅展特惠價只走彩妝一站13,900元起，名勝世界郵輪2025年遊日本早鳥優惠。

住宿方面也有很多驚喜，村却飯店雙人一泊一食原價每張9,000元，旅展優惠價7,500元，還有買10送1；華山觀止觀景豪華套房住宿券二人平日一泊二食5,700元；雙向旅行社旅展期間於11月底前報名團體旅遊，全館下殺第二人現折10,000元。

高雄市旅行公會理事長蔡宗佑表示，冬季旅展吸引國外旅遊單位及當地公私部門來台設攤搶客。國內各縣市觀光局、旅行社、星級飯店及各觀光產業祭出優惠行程套裝活動，現場還設有伴手禮區，提供民眾採購好去處，另凡購票入場有機會抽中國內、外機票及消費滿額就有機會抽中價值數萬元的iPhone 16、國內外機票等好禮。

蔡宗佑強調，2024高雄市旅行公會冬季國際旅展是今年最後一檔國際旅展「好酒沉甕底」將提供最佳的展示及交易平台，涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、民宿、溫泉業者、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業，搶攻寒假及農曆新年疫後旅遊復甦商機，參展旅行社、飯店業者莫不殺很大，是歲末年終不容錯過的一場旅遊盛會。

旅遊市場回溫高雄直航大爆發，蔡宗佑樂觀其成，高雄飛往日韓及越南的新增直航線也大爆發，為旅遊春燕帶來曙光，目前高雄直飛日本航線，包含東京成田、大阪關西、名古屋、九州福岡、沖繩、岡山、北海道等，明年還可望增列日本東北地區的仙台、台積電（2330）日本廠所在的熊本、四國地區的高松等地。

韓國航線方面，濟州航空也開飛高雄，分別直飛首爾金浦機場及釜山金海機場；目前高雄直飛韓國首爾航線，國籍航空華航、長榮（2603）、虎航、韓國籍德威航空都有直飛，濟州航空的加入後，每日都有航班往返。其中直飛釜山，只有釜山航空一家，濟州航空加入提供旅客更多元選擇；直飛釜山目前規劃一周三班，明年一月起可望增至每日一班。

此外，台灣虎航（6757）陸續開航高雄──岡山、高雄──富國島航線後，將於明年1月21日再開航高雄──札幌（新千歲）航線，該航線不僅是台灣虎航高雄出發的第11條航線，也是高雄出發第一條直飛北海道的航線。

蔡宗佑強調，雖然上述新增直航航線以包機居多，對旅行社壓力較大，但無論如何，可讓南部鄉親出國搭機更便利，也有更多元選擇，還可減少轉機的舟車勞頓，他還是樂觀其成。目前國人出國旅遊仍以東北亞及東南亞為主，歐洲團較少，目前出國人數前三名依序為日本、越南、韓國，因此各航空公司依市場機制紛增闢這些地區新航線。