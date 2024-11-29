台灣高鐵積極引進新世代列車 董座預估2027年投入營運

台灣高鐵公司（2633）與日商三菱重工業株式會社（三菱重工），29日舉辦「高鐵左營基地第二檢修廠——軌道暨核心機電系統工程」簽約典禮，董事長江耀宗表示，新世代列車預計2026年起陸續抵台、2027年投入營運，將以更加充裕的運能，另配合新車導入的「第二檢修廠」興建工程，在未來的工期中，各項介面協調順暢，如期、如質完工。

台灣高鐵通車營運即將屆滿18年，迄今累計旅運超過8億8千萬人次。為因應未來旅運需求並提升服務品質，正積極引進新世代列車，並同步提升各項維修設備與能量，今年初左營基地「第二檢修廠」興建工程已順利展開，本次再針對廠內列車調度與連結主線所需之「軌道暨核心機電系統工程」完成簽約，將由三菱重工將負責軌道、電車線、號誌、電力、通信與道旁機電系統等核心機電系統工程的施作，預計12月開始動工。

江耀宗表示，特別感謝台灣高鐵公司董事會對本案的指導與支持，以及黃茂雄董事在雙方溝通過程中給予的鼎力協助，台灣高鐵新世代列車預計2026年起陸續抵台、2027年投入營運，將以更加充裕的運能，帶給旅客更好、更舒適的搭乘體驗。江表示，更希望，配合新車導入的「第二檢修廠」興建工程，在未來的工期中，各項介面協調順暢，如期、如質完工，早日通過履勘，讓台灣高鐵車輛檢修能量，因「第二檢修廠」投入獲得大幅提升。

江耀宗說，期許這項攸關高鐵維修能量提升的重要工程，能在台灣高鐵與三菱重工長期累積的默契與互信下早日完成，成就台灣高鐵在新世代列車導入過程中，又一重要里程碑。

台灣高鐵左營基地「第二車輛檢修廠」配置6股檢修軌，建置完成後除可增加列車駐車空間外，並可執行未來台灣高鐵全車隊列車所需之日檢、月檢與車輛清洗作業。廠區土建工程已於今(2024)年3月起開工，今日「軌道暨核心機電系統工程」完成簽約後，預計12月開工，增設廠區內各項必要之核心機電設備，並且修改既有核心系統。台灣高鐵左營基地「第二車輛檢修廠」啟用後，可望大幅增加高鐵列車調度與檢修之效率與能量，提供旅客更加安全、優質的旅運服務。