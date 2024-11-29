嚴抓預售屋紅單違規 內政部：已罰79建案7337萬元

2021年7月修正施行「平均地權條例」特別規定，建商銷售預售屋或新建成屋時使用的購屋預約單，俗稱紅單，除應書面確定買賣價金及標的物外，不得約定有保留簽約、出售或其他不利於買方事項。內政部表示，2021年7月至今年9月底共79個建案違反規定、共裁罰7337萬元。

內政部表示，為保障消費者權益，2021年該項規定已納入縣市政府預售屋稽查重點，2021年7月至今年9月底，全國已稽查1157個建案使用紅單，其中有79個建案違反規定、共裁罰7337萬元。

內政部說明，依平均地權條例規定，業者如有違反紅單銷售規定者，縣市政府可按戶（棟）處15萬元以上100萬元以下罰鍰；為協助業者依規定銷售，目前已協調不動產開發、代銷經紀商業同業公會全聯會，訂定紅單範本提供會員使用。

內政部指出，同時也依過往稽查違規案例，整理紅單常見違規態樣，如約定買方逾期未簽約或未補足定金，建商即可直接沒收買方已繳定金；或是約定買方繳交斡旋金後，才可安排購買該房屋之順位等不利於買方違規情形。