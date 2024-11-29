快訊

懶人包／好市多黑色購物週Day 6優惠！8點開門快搶 黑五3C家電特價有新款iPad Air

衛福部6人涉霸凌 社保司長、保護司簡任視察調職…懲處兩周內出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

嚴抓預售屋紅單違規 內政部：已罰79建案7337萬元

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
2021年7月修正施行「平均地權條例」，內政部表示，2021年7月至今年9月底共79個建案違反規定、共裁罰7337萬元。圖／聯合報系資料照片
2021年7月修正施行「平均地權條例」，內政部表示，2021年7月至今年9月底共79個建案違反規定、共裁罰7337萬元。圖／聯合報系資料照片

2021年7月修正施行「平均地權條例」特別規定，建商銷售預售屋或新建成屋時使用的購屋預約單，俗稱紅單，除應書面確定買賣價金及標的物外，不得約定有保留簽約、出售或其他不利於買方事項。內政部表示，2021年7月至今年9月底共79個建案違反規定、共裁罰7337萬元。

內政部表示，為保障消費者權益，2021年該項規定已納入縣市政府預售屋稽查重點，2021年7月至今年9月底，全國已稽查1157個建案使用紅單，其中有79個建案違反規定、共裁罰7337萬元。

內政部說明，依平均地權條例規定，業者如有違反紅單銷售規定者，縣市政府可按戶（棟）處15萬元以上100萬元以下罰鍰；為協助業者依規定銷售，目前已協調不動產開發、代銷經紀商業同業公會全聯會，訂定紅單範本提供會員使用。

內政部指出，同時也依過往稽查違規案例，整理紅單常見違規態樣，如約定買方逾期未簽約或未補足定金，建商即可直接沒收買方已繳定金；或是約定買方繳交斡旋金後，才可安排購買該房屋之順位等不利於買方違規情形。

內政部 消費者 預售屋

延伸閱讀

蘆洲南北側都計爭議又起 國土署與新北市府互指疏失

南投送國土分區圖前夕 縣府：擔心中央跳票先修子法

為減少重複舉發引發民怨　桃園12月起交通違規逕舉全面電子化

蘆洲南北側開發打臉新北市府？國土署曝：是新北忽視

相關新聞

台酒董事長：米酒明年不漲價 將洽談贊助棒球經典賽

台酒董事長湯期安今天表示，如果成本面影響不大，明年營運策略不會以調整價格為主要考量，將著重市場行銷創新，比如洽談台啤贊助...

華航超人氣「皮卡丘彩繪機 CI」 飛進2024高雄冬季旅展

2024 高雄冬季旅展29日起至 12 月 2 日於高雄展覽館盛大登場，華航（2610）董事長謝世謙、華信航空總經理張程...

亞歐線運價大漲22.49% 推升SCFI止跌反彈

運價指數終止連二跌，周漲幅3.41% ，歐洲線漲幅22.49% 、北美線跌幅收斂，12月中有望止跌反彈。

2024高雄市旅行公會冬季國際旅展 29日開幕

2024高雄市旅行公會冬季國際旅展29日開幕，一連4天於高雄展覽館登場，這是今年底最具規模、最大的國際旅展，匯集海內外機...

嚴抓預售屋紅單違規 內政部：已罰79建案7337萬元

2021年7月修正施行「平均地權條例」特別規定，建商銷售預售屋或新建成屋時使用的購屋預約單，俗稱紅單，除應書面確定買賣價...

高鐵簽約三菱重工 負責檢修廠軌道暨核心機電系統工程

台灣高鐵通車將滿18年，迄今累計旅運超過8億8千萬人次，左營基地「第二檢修廠」興建工程今年初興建，高鐵公司今與日商三菱重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。