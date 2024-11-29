快訊

懶人包／好市多黑色購物週Day 6優惠！8點開門快搶 黑五3C家電特價有新款iPad Air

衛福部6人涉霸凌 社保司長、保護司簡任視察調職…懲處兩周內出爐

高雄冬季旅展開跑 華航推高雄出發全航線77折起

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

2024高雄冬季旅展29日起至12 月 2 日於高雄展覽館登場，此次旅展也在華航網站同步線上促銷，高雄出發全航線優惠 77 折起，未稅價不到六千元就能漫旅國人喜愛的首爾，親子旅遊首選的沖繩更是七千元有找，連四天展區內精彩活動不斷，凡於現場購票完成登錄，就有機會抽中高雄不限航點經濟艙機票。

華航指出，中華航空董事長謝世謙、華信航空總經理張程皓及高雄分公司總經理黃世惠蒞臨盛會為旅展揭開序幕，超人氣「皮卡丘彩繪機 CI」現身華航集團展區熱鬧開展，華航 2024 年高雄冬季旅展位於特 11 攤位，以「皮卡丘彩繪機 CI」探索2025 新旅程為題，運用超吸睛彩繪機為主舞台，宣布明年 1 月起將派飛高雄出發日韓航線；熊本城也搬到現場，搶先曝光明年直航高雄──熊本，邀請南部旅客提前規劃暢遊九州之旅。

同時，與五桐號及日本吉伊卡哇的聯名甜點也出現在攤位，可愛旋風襲捲全場，民眾只要拍照打卡上傳，就能獲得精美禮品，包括最療癒的五桐號點心及皮卡丘彩繪機 CI 綜合果豆等，送完為止，歡迎民眾踴躍前來華航展區，體驗 VR 任意門遊熊本。購票再抽一機難求的皮卡丘彩繪機 CI 模型機、iPhone 16 Pro、不鏽鋼梅花露營鋼杯、摺疊旅行包等多項開票禮，現場更加碼專屬神秘折扣優惠，千萬別錯過。

華航表示，為回饋南部旅客，即日起至 12 月 5 日止，購買 2025 年 9 月 30 日前（各航線依官網公告區間為主）高雄出發全航線機票即享有 77 折起優惠，精選高雄──香港 2,788 元起、高雄──馬尼拉4,000 元起、高雄──首爾（金浦）TWD 5,950 元起及高雄－沖繩 6,545 元起等超值促銷，高雄──曼谷更是萬元有找；為歡慶即將直航熊本，更祭出高雄──熊本 TWD 8,200 元起特惠價吸客，以上皆為來回未稅價。

華航持續積極布局高雄航線，目前飛航東京成田、大阪、沖繩、首爾仁川、首爾金浦、香港、曼谷、新加坡、馬尼拉、上海浦東、深圳及廈門等航點，往返航班每周達 70 班；2025 年 1 月 1 日起「皮卡丘彩繪機 CI」將派飛高雄出發的 CI176/CI177 高雄──大阪及 CI164/CI165 高雄-首爾（仁川），新世代 A321neo 客機配置 12 席豪華商務艙、168 席經濟艙，共計 180 席座位，全機配有 4K 高畫質個人影音設備；2 月 3 日起，直航高雄──熊本，每周一、三、六共 3 班，提供南部旅客嶄新體驗與便捷服務。

華航 首爾

延伸閱讀

陳世凱拜會高雄議會僅綠營議員參與 白喬茵轟失望

高雄大貨車撞單車女 她捲車底救護車到場時已死亡

亞太資產中心明年在高市成立 放話超越新加坡香港 民代轟配套少

高雄大同醫院定期契約勞工多達47人 勞工局：恐違反勞基法

相關新聞

台酒董事長：米酒明年不漲價 將洽談贊助棒球經典賽

台酒董事長湯期安今天表示，如果成本面影響不大，明年營運策略不會以調整價格為主要考量，將著重市場行銷創新，比如洽談台啤贊助...

華航超人氣「皮卡丘彩繪機 CI」 飛進2024高雄冬季旅展

2024 高雄冬季旅展29日起至 12 月 2 日於高雄展覽館盛大登場，華航（2610）董事長謝世謙、華信航空總經理張程...

亞歐線運價大漲22.49% 推升SCFI止跌反彈

運價指數終止連二跌，周漲幅3.41% ，歐洲線漲幅22.49% 、北美線跌幅收斂，12月中有望止跌反彈。

2024高雄市旅行公會冬季國際旅展 29日開幕

2024高雄市旅行公會冬季國際旅展29日開幕，一連4天於高雄展覽館登場，這是今年底最具規模、最大的國際旅展，匯集海內外機...

嚴抓預售屋紅單違規 內政部：已罰79建案7337萬元

2021年7月修正施行「平均地權條例」特別規定，建商銷售預售屋或新建成屋時使用的購屋預約單，俗稱紅單，除應書面確定買賣價...

高鐵簽約三菱重工 負責檢修廠軌道暨核心機電系統工程

台灣高鐵通車將滿18年，迄今累計旅運超過8億8千萬人次，左營基地「第二檢修廠」興建工程今年初興建，高鐵公司今與日商三菱重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。