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搶攻400億火鍋大餅 超商雙雄出招拚冒煙商機

中央社／ 台北29日電

據業者估計台灣火鍋市場產值高達新台幣400億元，入冬氣溫下探，火鍋越冷越賣，統一超首度推出微波火鍋新商模，販售肉品蔬菜等生鮮搭配火鍋料的併買策略，搶攻小家庭等外食需求，鍋物業績有望成長1至2成。

統一超表示，據內政部統計，2024年9月底平均每戶平均人口數僅2.5人，人口結構越來越精簡、小家庭與單人居住模式成為主流。隨著氣溫持續下探，為了搶攻小份量「輕火鍋」冒煙商機，以全天候自煮即食、小份量可開鍋為訴求，在門市推出火鍋專區，主打1至3人食用的微波即食輕火鍋，並有肉品和蔬菜可一起購買，陸續在超過1500間7-ELEVEN門市擴大導入專區。

統一超表示，除了在門市提供鮮食鍋物料理之外，也在門市預購及線上i預購平台販售名店火鍋，每年鍋物相關業績持續穩定成長1至2成。

全家向中央社記者表示，瞄準火鍋商機，以即興開鍋為主題，集結實體店舖、FamiPort預購、全家行動購及會員APP等線上線下4大購物渠道，開賣逾50款火鍋湯品、超過100款蔬菜肉品，醬配料周邊也能就近採買，滿足小家庭與個人自煮客的吃鍋需求，以過往銷售狀況，每年鍋物相關業績約可成長1至2成。

OK超商指出，低溫再下探，鍋物炙手可熱，根據數據顯示，超過7成消費者每週至少會吃一鍋物，搶攻溫度商機，推出農會直送好料搶攻市場，以及王品專區全台登場，看好沾醬成商機新藍海，鍋物商機預估可提高3成業績。

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