高鐵簽約三菱重工 負責檢修廠軌道暨核心機電系統工程

台灣高鐵通車將滿18年，迄今累計旅運超過8億8千萬人次，左營基地「第二檢修廠」興建工程今年初興建，高鐵公司今與日商三菱重工業株式會社舉辦「高鐵左營基地第二檢修廠—軌道暨核心機電系統工程」簽約，未來將由三菱重工負責軌道、電車線、號誌、電力、通信與道旁機電系統等核心機電系統工程施作，12月起動工。

高鐵公司指出，因應未來旅運需求並提升服務品質，正引進新世代列車，並同步提升各項維修設備與能量，今年初已展開左營基地「第二檢修廠」興建工程，可望增加列車調度與檢修的效率，此次再針對廠內列車調度與連結主線所需的「軌道暨核心機電系統工程」完成簽約，將由三菱重工將負責軌道、電車線、號誌、電力、通信與道旁機電系統等核心機電系統工程施作。

高鐵公司董事長江耀宗表示，台灣高鐵新世代列車預計2026年起陸續抵台、2027年投入營運，將以更加充裕的運能，帶給旅客更好、更舒適的搭乘體驗。配合新車導入的「第二檢修廠」興建工程，在未來的工期中，各項介面協調順暢，讓台灣高鐵車輛檢修能量，因「第二檢修廠」投入獲得大幅提升。

高鐵公司指出，「第二車輛檢修廠」配置6股檢修軌，建置完成後除可增加列車駐車空間外，並可執行未來高鐵全車隊列車所需的日檢、月檢與車輛清洗作業。廠區土建工程已於今年3月起開工，今「軌道暨核心機電系統工程」完成簽約後，預計12月開工，增設廠區內各項核心機電設備，並修改既有核心系統。