快訊

懶人包／好市多黑色購物週Day 6優惠！8點開門快搶 黑五3C家電特價有新款iPad Air

衛福部6人涉霸凌 社保司長、保護司簡任視察調職…懲處兩周內出爐

亞洲少棒賽／中華隊冠軍+1！5分大局擊潰南韓 甩預賽輸球遺憾

高鐵簽約三菱重工 負責檢修廠軌道暨核心機電系統工程

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣高鐵公司董事長江耀宗（左）與三菱重工工程執行總經理深澤太郎（Taro Fukazawa）（右）代表雙方簽約。圖／高鐵公司提供
台灣高鐵公司董事長江耀宗（左）與三菱重工工程執行總經理深澤太郎（Taro Fukazawa）（右）代表雙方簽約。圖／高鐵公司提供

台灣高鐵通車將滿18年，迄今累計旅運超過8億8千萬人次，左營基地「第二檢修廠」興建工程今年初興建，高鐵公司今與日商三菱重工業株式會社舉辦「高鐵左營基地第二檢修廠—軌道暨核心機電系統工程」簽約，未來將由三菱重工負責軌道、電車線、號誌、電力、通信與道旁機電系統等核心機電系統工程施作，12月起動工。

高鐵公司指出，因應未來旅運需求並提升服務品質，正引進新世代列車，並同步提升各項維修設備與能量，今年初已展開左營基地「第二檢修廠」興建工程，可望增加列車調度與檢修的效率，此次再針對廠內列車調度與連結主線所需的「軌道暨核心機電系統工程」完成簽約，將由三菱重工將負責軌道、電車線、號誌、電力、通信與道旁機電系統等核心機電系統工程施作。

高鐵公司董事長江耀宗表示，台灣高鐵新世代列車預計2026年起陸續抵台、2027年投入營運，將以更加充裕的運能，帶給旅客更好、更舒適的搭乘體驗。配合新車導入的「第二檢修廠」興建工程，在未來的工期中，各項介面協調順暢，讓台灣高鐵車輛檢修能量，因「第二檢修廠」投入獲得大幅提升。

高鐵公司指出，「第二車輛檢修廠」配置6股檢修軌，建置完成後除可增加列車駐車空間外，並可執行未來高鐵全車隊列車所需的日檢、月檢與車輛清洗作業。廠區土建工程已於今年3月起開工，今「軌道暨核心機電系統工程」完成簽約後，預計12月開工，增設廠區內各項核心機電設備，並修改既有核心系統。

心機 高鐵

延伸閱讀

習近平談新時代馬克思主義 強調「兩個結合」

蘇澳溪分洪工程經費增21億 陳金德承諾明年3月公開招標

改造老舊收容空間 八里動物之家打造露天貓籠還能曬太陽

台南首輛賓士公車！安平往高鐵「32路」公車12月上路

相關新聞

台酒董事長：米酒明年不漲價 將洽談贊助棒球經典賽

台酒董事長湯期安今天表示，如果成本面影響不大，明年營運策略不會以調整價格為主要考量，將著重市場行銷創新，比如洽談台啤贊助...

華航超人氣「皮卡丘彩繪機 CI」 飛進2024高雄冬季旅展

2024 高雄冬季旅展29日起至 12 月 2 日於高雄展覽館盛大登場，華航（2610）董事長謝世謙、華信航空總經理張程...

亞歐線運價大漲22.49% 推升SCFI止跌反彈

運價指數終止連二跌，周漲幅3.41% ，歐洲線漲幅22.49% 、北美線跌幅收斂，12月中有望止跌反彈。

2024高雄市旅行公會冬季國際旅展 29日開幕

2024高雄市旅行公會冬季國際旅展29日開幕，一連4天於高雄展覽館登場，這是今年底最具規模、最大的國際旅展，匯集海內外機...

嚴抓預售屋紅單違規 內政部：已罰79建案7337萬元

2021年7月修正施行「平均地權條例」特別規定，建商銷售預售屋或新建成屋時使用的購屋預約單，俗稱紅單，除應書面確定買賣價...

高鐵簽約三菱重工 負責檢修廠軌道暨核心機電系統工程

台灣高鐵通車將滿18年，迄今累計旅運超過8億8千萬人次，左營基地「第二檢修廠」興建工程今年初興建，高鐵公司今與日商三菱重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。