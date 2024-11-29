中油雙平穩機制續運作 下週汽柴油估漲1角

以色列與真主黨達成停火協議，國際油價應聲下跌。中油油價公式與平穩機制運作下，預估12月2日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格均調漲新台幣0.1元。

依照預測，92無鉛汽油每公升28.7元，95無鉛汽油每公升30.2元，98無鉛汽油每公升32.2元，超級柴油每公升27.3元。

根據中油浮動油價公式，累算至11月28日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶73.03美元，較上週每桶73.23美元下跌0.2美元；新台幣兌美元匯率為32.513元，較上週32.517元升值0.004元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲1元，柴油調漲1.1元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估12月2日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格均調漲0.1元。