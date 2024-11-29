聯聚再創百萬單價 「理安大廈」推高七期豪宅標準

中台灣豪宅指標聯聚建設，再次推高七期豪宅標準，繼台中七期第一個突破百萬元單價的住宅案「聯聚瑞和大廈」，以單價105萬元改寫紀錄後，根據最新OPEN DATA統計，10月份甫推出的「聯聚理安大廈」，最高單價毛胚房來到127.2萬元，再創中部豪宅新高。

根據資料顯示，「聯聚理安大廈」已出現19筆預售實登揭露，戶戶單價破百、總價破億，其中35樓總面積138.38坪，以總價1.5,239億元成交，扣除車位後，每坪成交單價127.2萬元，再次改寫七期預售豪宅單價新紀錄。

據不動產專家分析表示「聯聚理安大廈」能有此亮眼成績亦在預料之中，坐落於台中國家歌劇院第一排，視野橫跨歌劇院並延伸至夏綠地園道，近900米綠意視野，更可遠眺山景，無可取代的地段。

且由以美感著稱的聯聚建設所推出，規劃110、220坪市場少有大坪數預售案，整棟74戶，單純稀有，加上「聯聚理安大廈」為聯聚建設與全球寶格麗飯店御用建築師—義大利的ACPV ARCHITECTS合作，融合雙方優點，成功吸引重視美學與品質的高資產族購入。

深耕七期豪宅市場多年的房仲透露：「聯聚建設可說是一手打造七期豪宅地位的建商，聯聚住宅細膩程度，不僅受到挑剔的中台灣客戶認可，非中台灣縣市的高資產群族，來到台中七期更是表態『非聯聚不看』。」這也意味著建商遵循理念，憑藉其品牌差異所創造的價值，仍受消費者青睞。

聯聚理安大廈，以「和光同塵」貫穿整案的精神理念，其典故出自於老子《道德經》 「和其光，同其塵。」意喻與周遭環境和諧共處，謙讓隨和卻不失原則的處事態度，在生活中追求平衡狀態，既尊重自然，也與鄰里共善，是對居所環境的最佳註解。這樣的理念，也體現在其建築規劃與設計上。

「聯聚理安大廈」為聯聚建設30週年系列作品，後續還有第二件新作「聯聚玉衡大廈」預計於年底推出，座落於秋紅谷公園第一排，51層樓至高視野的「聯聚玉衡大廈」，以寬闊的中庭花園呼應周邊環境，出繁華、入寧靜，均質62坪住宅規劃，讓更多聯聚追隨者有入主七期好宅的機會，且戶戶面寬14.5米相當難得。

該案尚未推出，已吸引許多追求高品質的買家青睞，業界推估，以「聯聚理安」大坪數毛胚定位，已邁入百萬單價來看，中坪數標配規劃的「聯聚玉衡」，不僅是超高層建築，以聯聚對於品質的講究與要求，營建成本亦高，加上品牌力的驅動，預估每坪單價也將從百萬元起跳。