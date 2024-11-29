隱形眼鏡四雄第4季業績來到高峰 明年展望拚雙位數成長

隱形眼鏡進入出貨旺季，即便今年中國大陸雙11拉貨力道不如往年，但包括晶碩（6491）、精華（1565）、望隼第4季營收皆可望創下今年單季營收新高。同時受惠歐美市場需求穩健、日本下單暢旺，包括視陽、精華、望隼第4季營收皆可望較去年同期有雙位數成長。展望2025年，隨著歐美市場新品推出，以及台廠在日本滲透率攀升，營運表現可望優於今年。

晶碩今年以來受到中國大陸市場需求明顯轉弱影響，稼動率下降，第4季則因雙11需求不明顯，雖然季營收將好過第3季，但預期較去年同期衰退幅度將達雙位數。就全年角度來看，晶碩今年營收表現與去年相當，是近年成長力道最弱的一年。展望明年，預期日本市場仍會是主要成長動能，歐洲市場也會有不錯的成長，在既有客戶滲透率增加，以及矽水膠產品放量下，營收有望重返雙位數成長軌道。

精華今年第3季財報優於預期，主要反映缺工緩解使稼動率回升，第4季旺季除了可望優於第3季表現，較去年同期亦可望有雙位數增長。全年角度來看，精華2024年營收可望較去年回升，終止連續二年營收下滑。展望明年上半年，市場看好，精華日本矽水膠隱形眼鏡可望有新品上市，同時歐洲矽水膠新品證照預計最快明年上半年取證並挹注營收，將為營運挹注動能。

視陽今年以來受惠日本、中國大陸客戶新品鋪貨效應，加上新產能在第2季投產，矽水膠彩片出貨占比攀升，營收成長動能強勁，第3季營收衝上歷史新高，目前第4季可望維持第3季高檔，雖不易續創新高，但較去年同期將大增逾四成。就全年角度，視陽今年營收將創下歷史新高，且較去年大增五成，展望明年，營收亦有望持續攀升，主要反映日本和歐洲的新客戶與新產品效益，中國大陸市場亦有機會緩慢復甦。

望隼第4季在中國大陸雙11急單挹注下，季營收可望較去年雙位數成長，2025年中國大陸市場的營運重點在於矽水膠透片與彩片的新品推廣，預計下半年半年拋彩片產品將陸續上市，另外，日本市場則藉由第二代藍光產品及新客戶訂單穩定成長，矽水膠產品認證則落在2026年。