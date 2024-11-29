快訊

憂川普上任干預聯準會、揮關稅大刀 全球經濟暗藏危機

被反應便當不好吃…韓國瑜中午院會宣布吃麥當勞 立委一陣歡呼

民進黨前立委簡肇棟罹癌辭世…享壽70歲 支持者不捨

隱形眼鏡四雄第4季業績來到高峰 明年展望拚雙位數成長

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

隱形眼鏡進入出貨旺季，即便今年中國大陸雙11拉貨力道不如往年，但包括晶碩（6491）、精華（1565）、望隼第4季營收皆可望創下今年單季營收新高。同時受惠歐美市場需求穩健、日本下單暢旺，包括視陽、精華、望隼第4季營收皆可望較去年同期有雙位數成長。展望2025年，隨著歐美市場新品推出，以及台廠在日本滲透率攀升，營運表現可望優於今年。

晶碩今年以來受到中國大陸市場需求明顯轉弱影響，稼動率下降，第4季則因雙11需求不明顯，雖然季營收將好過第3季，但預期較去年同期衰退幅度將達雙位數。就全年角度來看，晶碩今年營收表現與去年相當，是近年成長力道最弱的一年。展望明年，預期日本市場仍會是主要成長動能，歐洲市場也會有不錯的成長，在既有客戶滲透率增加，以及矽水膠產品放量下，營收有望重返雙位數成長軌道。

精華今年第3季財報優於預期，主要反映缺工緩解使稼動率回升，第4季旺季除了可望優於第3季表現，較去年同期亦可望有雙位數增長。全年角度來看，精華2024年營收可望較去年回升，終止連續二年營收下滑。展望明年上半年，市場看好，精華日本矽水膠隱形眼鏡可望有新品上市，同時歐洲矽水膠新品證照預計最快明年上半年取證並挹注營收，將為營運挹注動能。

視陽今年以來受惠日本、中國大陸客戶新品鋪貨效應，加上新產能在第2季投產，矽水膠彩片出貨占比攀升，營收成長動能強勁，第3季營收衝上歷史新高，目前第4季可望維持第3季高檔，雖不易續創新高，但較去年同期將大增逾四成。就全年角度，視陽今年營收將創下歷史新高，且較去年大增五成，展望明年，營收亦有望持續攀升，主要反映日本和歐洲的新客戶與新產品效益，中國大陸市場亦有機會緩慢復甦。

望隼第4季在中國大陸雙11急單挹注下，季營收可望較去年雙位數成長，2025年中國大陸市場的營運重點在於矽水膠透片與彩片的新品推廣，預計下半年半年拋彩片產品將陸續上市，另外，日本市場則藉由第二代藍光產品及新客戶訂單穩定成長，矽水膠產品認證則落在2026年。

營收

延伸閱讀

12強賽／中華隊奪冠後 蔡其昌盼推國家隊總教練常態化

12強賽／中華摘冠那一夜東京巨蛋 日本隊和滿場地主球迷驚呆表情

12強賽／江國豪寄手套到日本還拍片鼓勵 辰己涼介「2字回應」

閱讀數學／日本的傳統量杯（上）

相關新聞

房市冷風中逆勢開花 基隆這案周末吸引百組看屋

央行出重拳，房市急速轉冷，全台籠罩在金龍風暴圈中，不過仍有建案傳出順銷。白天鵝建設在基隆安樂區推出的「白天鵝安幔」，上周...

長榮航總經理孫嘉明：川普當選應對電商有限 明年貨運市場展望續好

長榮航（2618）總經理孫嘉明認為，明年力拚營收、獲利再創新高，航空貨運還是明年成長的新動能，不管是AI、電商需求還是看...

科技新貴還沒來嘉義縣房價先漲三成 漲幅更贏南二都

疫情以來的房市多頭，致使中南部縣市房價高漲，住商機構彙整實價登錄資料，觀察南部五縣市近年預售市場房價走勢，其中嘉義縣市房...

房市買氣冷！屋主開始認命小幅讓價 11月交易量月增年減

永慶房產集團29日發布11月旗下門市交易量，全台月增4%、年減30％，已連四月呈現年減走勢。永慶房屋研展中心副理陳金萍指...

饒慶鈴挺台北101董事長賈永婕 盼給點時間做做看

台東縣長饒慶鈴今天表示，批評者無需急著暴露自己的擔憂，台北金融大樓股份有限公司（台北101）董事長賈永婕剛上任，給賈永婕...

全台十大瘋漲生活圈曝！基隆八堵車站跳漲到4字頭 晚一年買多付720萬

根據591新建案統計近一年全台漲勢前十名生活圈房價，位於基隆暖暖區的「八堵車站生活圈」打趴六都奪冠，當地去年還可見2字頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。