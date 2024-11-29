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房市冷風中逆勢開花 基隆這案周末吸引百組看屋

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
白天鵝建設在基隆安樂區推出的「白天鵝安幔」，上周六開案。圖／業者提供
白天鵝建設在基隆安樂區推出的「白天鵝安幔」，上周六開案。圖／業者提供

央行出重拳，房市急速轉冷，全台籠罩在金龍風暴圈中，不過仍有建案傳出順銷。白天鵝建設在基隆安樂區推出的「白天鵝安幔」，上周六開案，代銷業者表示，先前預約熱烈，周六日兩天來客量即破百組。

代銷業者表示，白天鵝安幔逆勢熱銷，一來是白天鵝建設是基隆知名品牌，在基隆擁有大批粉絲，二來基地條件佳，僅面積大，交通方便，且緊鄰國小第一，第三是建案開價貼近剛性買盤所需。

白天鵝安幔位於基隆安樂區武崙街，基地面積2,462坪，規畫興建兩棟大樓，總戶數約325戶，22~47坪，要價均價4字頭，採不二價。

業者表示，白天鵝安幔來客戶，清一色與基隆當地有地緣性的自住族群，主要是個案鄰近台62線快速道路、國道三號，可快速轉接國道一號，約18分鐘可到南軟、內科，約25分鐘可到市政府轉運站，加上建案開價貼近剛性買盤所需，對比大台北交通便捷之地動輒百萬單價，全案均價落在4字頭。

另外，白天鵝建設扎根基隆30幾年，擁有許多粉絲，距離上回豪宅案「璽悅」已有7年之久，全新作品「白天鵝安幔」登場，基地達2,462坪，也吸引基隆人。

現場專案經理徐敏榮表示，白天鵝安幔以日系美學導入安縵頂級奢華美學生活，主推25~47坪，全室KRONOTEX木地板、戶戶配置BOSCH洗碗機，以及德國LEICHT精品廚具，訴求「以首購價格享受頂級住宅品味尺度」。

白天鵝安幔接待大廳3D圖。圖／業者提供
白天鵝安幔接待大廳3D圖。圖／業者提供

國道 建案

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