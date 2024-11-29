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台酒董事長：米酒明年不漲價 將洽談贊助棒球經典賽

中央社／ 台北29日電
台酒董事長湯期安。記者呂俊儀／攝影
台酒董事長湯期安。記者呂俊儀／攝影

台酒董事長湯期安今天表示，如果成本面影響不大，明年營運策略不會以調整價格為主要考量，將著重市場行銷創新，比如洽談台啤贊助棒球經典賽資格賽等，至於米酒等關鍵民生產品，會配合政策不漲價

台灣菸酒公司今天舉行新品上市記者會，媒體關切原物料價格上漲，台酒有無調整售價規劃，湯期安指出，米酒等關鍵民生產品，將配合財政部政策不漲價。

湯期安表示，其他產品的價格，如果成本面影響沒有太大，基本上不會以調整價格為考量。不過，今年小麥價格大漲，台酒會評估高粱酒是否需反映成本，微幅調漲1%或2%；他認為，明年高粱酒銷售還有很大的空間繼續努力，台酒接下來也將推出原甕原酒限定款，做市場區隔。

湯期安說，「啤酒現在已經很辛苦了」，有中國傾銷等問題，台啤定價目前比中國競品高一些，所以目前營運角度不是以漲價為主，反而是著重在市場行銷創新，因為台酒需要年輕化、強化品牌力度，比如洽談贊助棒球經典賽資格賽，以啤酒結合運動，明年營運不會單純考量價格。

至於海外市場開拓部分，湯期安說，歐美市場方面也會加強產品線的行銷，高粱、威士忌、不同天期的啤酒，目前正在規劃中。

台酒總經理賴煥宗表示，希望明年營運績效一定要比今年更好，世界五大洲市場都已插旗，接下來就是從點、線、面擴大。

台酒 漲價

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