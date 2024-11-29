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長榮航總經理孫嘉明：川普當選應對電商有限 明年貨運市場展望續好

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航總經理孫嘉明認為，明年力拚營收、獲利再創新高；美國準總統川普將推動新關稅政策，電商購物內容以民生必需品為主，受到的衝擊應該有限。攝影／黃淑惠
長榮航總經理孫嘉明認為，明年力拚營收、獲利再創新高；美國準總統川普將推動新關稅政策，電商購物內容以民生必需品為主，受到的衝擊應該有限。攝影／黃淑惠

長榮航（2618）總經理孫嘉明認為，明年力拚營收、獲利再創新高，航空貨運還是明年成長的新動能，不管是AI、電商需求還是看俏；美國準總統川普將推動新關稅政策，電商購物內容以民生必需品為主，受到的衝擊應該有限。

孫嘉明對於美國電商產品800美元以下免稅會不會改變，電商現在的採買內容都以民生必需品，川普上任會不會調整這部分都需要觀察，電商目前銷售都是以低價民生必須商品為主，已經成為美國中、低階層民眾小確性，真的要控管有一定難度。

航空貨運市場的部分，孫嘉明表示，東南亞的客貨需求成長，已是現在進行式，將密切關注貨流變化，若製造業回流美國，美國出口也會增加；航空貨運市場是受惠於電商、高科技產品持續出貨，看好電商未來仍將蓬勃發展看好明年航空貨運的上行趨勢，貨運會更亮麗。

孫嘉明表示，桃園機場地理位置相當好，長榮航空也一直以桃園機場為重要轉機運站，貨運不能只依賴台灣的出口貨，而是要把整個東南亞的貨算進來；另外，若美國對加拿大跟墨西哥增加關稅，會影響貨流走向，桃園機場地理位置良好，轉運市場潛力大，目前來看應該是沒有什麼立即的影響。

桃園機場 美國 電商

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