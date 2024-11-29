科技新貴還沒來嘉義縣房價先漲三成 漲幅更贏南二都
疫情以來的房市多頭，致使中南部縣市房價高漲，住商機構彙整實價登錄資料，觀察南部五縣市近年預售市場房價走勢，其中嘉義縣市房價已直逼台南市，且對比2022年房價，漲幅高達3成，位居南部各縣市冠軍。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，受惠於半導體龍頭進駐等議題，南部各縣市房市未來性可期，加上過去房價基期較低，近年來新案市場出現明顯補漲效應。
根據實價登錄，南部縣市今年截至10月為止，除屏東縣之外，其餘4縣市平均預售成交行情基本已站穩3字頭。住商機構高屏澎區協理林祺博分析，南部各縣市近期房價漲勢驚人，主因為半導體產業鏈進駐等議題加持，各界預期區域將吸引高資產產業人口移入，高端居住市場需求亟待滿足，吸引品牌建商進駐各大園區周邊行政區，例如嘉義朴子、太保、台南新市、善化以及高雄楠梓、橋頭等處，都是此波房價高漲的指標地段。
值得注意的是，觀察實價，南部各縣市漲幅最高反而是嘉義縣市，平均漲幅皆達3成左右，賴志昶認為，自今年傳出半導體產業將進駐太保以來，周邊機能發展醞釀已久的嘉義高鐵站周邊，吸引頗多開發商推案，新案推陳出新情況之下，加上過往區域房價基期較低，致使此波房價漲勢頗為驚人。
賴志昶提醒，由於新竹科學園區帶動周邊房市發展的既定印象，科技園區已成為房市「光明燈」，有園區所在幾乎就是房價保證，惟若產業結構發生改變，或是進駐消息成為幻影，難免房市泡沫化，甚至出現市場翻轉等趨勢，消費者若僅為投資與置產需求，應注意未來資產轉手性與出租狀況。
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