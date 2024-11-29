快訊

12強賽／中華摘冠那一夜東京巨蛋 日本隊和滿場地主球迷驚呆表情

產經關鍵字／北門相機街屹立半世紀 對抗網購有硬實力

北市公車又出事！從後追撞等紅燈4機車...肇事畫面曝光

科技新貴還沒來嘉義縣房價先漲三成 漲幅更贏南二都

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

疫情以來的房市多頭，致使中南部縣市房價高漲，住商機構彙整實價登錄資料，觀察南部五縣市近年預售市場房價走勢，其中嘉義縣市房價已直逼台南市，且對比2022年房價，漲幅高達3成，位居南部各縣市冠軍。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，受惠於半導體龍頭進駐等議題，南部各縣市房市未來性可期，加上過去房價基期較低，近年來新案市場出現明顯補漲效應。

根據實價登錄，南部縣市今年截至10月為止，除屏東縣之外，其餘4縣市平均預售成交行情基本已站穩3字頭。住商機構高屏澎區協理林祺博分析，南部各縣市近期房價漲勢驚人，主因為半導體產業鏈進駐等議題加持，各界預期區域將吸引高資產產業人口移入，高端居住市場需求亟待滿足，吸引品牌建商進駐各大園區周邊行政區，例如嘉義朴子、太保、台南新市、善化以及高雄楠梓、橋頭等處，都是此波房價高漲的指標地段。

值得注意的是，觀察實價，南部各縣市漲幅最高反而是嘉義縣市，平均漲幅皆達3成左右，賴志昶認為，自今年傳出半導體產業將進駐太保以來，周邊機能發展醞釀已久的嘉義高鐵站周邊，吸引頗多開發商推案，新案推陳出新情況之下，加上過往區域房價基期較低，致使此波房價漲勢頗為驚人。

賴志昶提醒，由於新竹科學園區帶動周邊房市發展的既定印象，科技園區已成為房市「光明燈」，有園區所在幾乎就是房價保證，惟若產業結構發生改變，或是進駐消息成為幻影，難免房市泡沫化，甚至出現市場翻轉等趨勢，消費者若僅為投資與置產需求，應注意未來資產轉手性與出租狀況。

南部五縣市預售平均行情。資料來源／住商機構
南部五縣市預售平均行情。資料來源／住商機構

半導體 房價 房市

延伸閱讀

公館自來水園區聖誕季將開幕 有機會抽中「一年免費入園」

太平雲梯入夜點燈璀燦登場 明年燈光秀搭藝術涼亭造景開幕

聯結車誤闖桃機園區撞毀限高架 駕駛遭究責求償

詐團女車手收取千萬元未遂遭逮 嘉院判7月徒刑

相關新聞

科技新貴還沒來嘉義縣房價先漲三成 漲幅更贏南二都

疫情以來的房市多頭，致使中南部縣市房價高漲，住商機構彙整實價登錄資料，觀察南部五縣市近年預售市場房價走勢，其中嘉義縣市房...

房市買氣冷！屋主開始認命小幅讓價 11月交易量月增年減

永慶房產集團29日發布11月旗下門市交易量，全台月增4%、年減30％，已連四月呈現年減走勢。永慶房屋研展中心副理陳金萍指...

饒慶鈴挺台北101董事長賈永婕 盼給點時間做做看

台東縣長饒慶鈴今天表示，批評者無需急著暴露自己的擔憂，台北金融大樓股份有限公司（台北101）董事長賈永婕剛上任，給賈永婕...

全台十大瘋漲生活圈曝！基隆八堵車站跳漲到4字頭 晚一年買多付720萬

根據591新建案統計近一年全台漲勢前十名生活圈房價，位於基隆暖暖區的「八堵車站生活圈」打趴六都奪冠，當地去年還可見2字頭...

賣方降價拚成交 房市交易連三月量縮後首回升

永慶房產集團統計內部交易資料指出，銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制持續，房市買氣仍疲軟，但觀察11月房市交易量已出現回...

新竹SOGO周年慶首日捷報 業績衝6億元

新竹SOGO周年慶於28日登場，首日業績6億元（含巨城購物中心），成長5%，因氣溫驟降，防寒用品買氣旺，防風外套賣出上百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。