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房市買氣冷！屋主開始認命小幅讓價 11月交易量月增年減

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

永慶房產集團29日發布11月旗下門市交易量，全台月增4%、年減30％，已連四月呈現年減走勢。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制持續，讓房市買氣仍疲軟，不過屋主已經開始接受小幅讓利，11月較上月出現回穩跡象。

觀察七都，台北月增5%、年減32%，新北月增4%、年減27%，桃園月增2%、年減25%，新竹縣市月增5%、年減38%，台中月增3%、年減37%，台南月增3%、年減21%，高雄月增7%、年減34%。

陳金萍表示，在銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制下，逐漸扭轉民眾對於房價上漲預期，而部分屋主開始意識到繼續堅持高房價可能會延長出售時間，甚至可能面臨更大的議價空間。

陳金萍指出，目前售屋心態轉為可接受小幅讓利，以更具吸引力的價格吸引買方進場，對於有自住需求且具備購屋能力的買方而言，只要物件符合需求，價格能有適度折讓，價格認知差距不大，就有機會成交，這也是小幅推升11月交易量的主因。

展望未來，陳金萍指出，未來房市變數仍多，包括房市政策的持續性、全球政經局勢變化、國內經濟表現以及市場信心等。短期內，房貸緊縮的現象難緩解，加上民眾對於房價上漲預期已改變，若賣方把握市場氣氛，適度讓利將進一步支撐房市交易緩慢回穩，因此，買賣雙方在價格上的博弈是交易量增減的關鍵。

陳金萍進一步說明，根據內政部最新統計，今年1-10月全台建物買賣移轉棟數29.7萬棟，年增21.0%，而銀行房貸緊縮未解，加上央行實施第七波選擇性信用管制影響，成屋交易低迷，但今年開始有大量新屋交屋潮挹注，相互抵消下，推估2024年全年交易量仍有33.6至34.4萬棟左右，年增9.5%至12.1%之間。

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