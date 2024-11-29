宏碁集團化工小金雞 博瑞達應材29日以43元登興櫃

國泰證券輔導的博瑞達應材（6972）29日登錄興櫃，興櫃登錄價為43元。博瑞達應材專精於橡膠、塑料及化學材料之代理與銷售，業務涵蓋全球40多個國家，為台股少見橫跨五大洲之專業貿易商。

博瑞達應材自1985年於美國發跡，2001年成立台灣公司，經營橡膠、塑料及化學材料之貿易超過30年，以輪胎、鞋材、基礎建設及橡膠製品等應用為主，與陶氏化學、固特異Goodyear、台橡（2103）、奇美（1763）、台聚（1304）等世界知名原料供應商具有長期穩固的合作關係，協助供應商拓展海外特定市場。

博瑞達應材表示，由於橡塑化原料的多元性能，不同原料配方將產生複雜的特性變化，具備一定門檻，博瑞達應材基於多年服務經驗，熟稔原材料之特性與應用，可協助媒合供應商與品牌客戶尋找合適材料，提出解決方案，進而交易合作。

博瑞達總經理白高登表示，公司每年都與最少20家的國際級供應商及超過300家客戶合作，掌握各區域最新市場動態與材料供需；此外，面對物料價格波動、市場景氣循環及區域供需消長等多重變動因素，藉由多元渠道、多元產品種類、多元產業運用，以及多元市場區域，有效減低或規避風險，使博瑞達應材運營具有高度韌性，且有諸多潛在成長機會。

全球完整的銷售網絡，讓博瑞達應材於2019年獲宏碁（2353）集團子公司展碁（6776）國際青睞，截至目前控股62.5%。博瑞達與展碁的營業模式相同，皆以產品代理與通路經營為主，可複製展碁的成功經驗；此外，宏碁集團的助力，亦將使博瑞達在公司治理與全集團資源互補的運用上更加完善，藉此提升營運規模與商品廣度，協助博瑞達成為集團在不同產業的模範生。

受惠於產業復甦，博瑞達應材2024年上半年營收27.5億元，成長4.9%，稅後淨利3,930.5萬元，每股純益（EPS）1.71元；2024年第3季累計營收達43.9億元，年增18%。

展望未來，博瑞達應材已建構良好的全球據點與業務團隊，後續隨美國基礎建設與中國房產及汽車振興政策發酵，將有助於整體營運發展，法人預估，塑化產業已逐漸好轉，博瑞達應材沒有高額設備折舊成本，也不需要承擔生產壓力，應可快速恢復過往表現。