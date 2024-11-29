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超商雙雄布局 RMN搶廣告商機

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導

RMN（零售媒體聯播網）成為零售業者廣告策略的新焦點，藉龐大的實體與數位通路優勢，統一超（2912）7-ELEVEN與全家便利商店紛紛投入RMN布局，藉由數據驅動的精準行銷技術搶占廣告市場商機，展現OMO全通路行銷模式。

7-ELEVEN與統一資訊合作，推動程序化數位戶外廣告（pDOOH）聯播網的部署，計劃在今年底前於超過300家門市安裝數位看板，實現實體與數位廣告的無縫整合。這些數位看板可用於播放廣告，也能整合人臉辨識技術，還可觀看重大運動賽事的即時直播，增強顧客於門市內的互動體驗。

7-ELEVEN表示，數位看板的高吸睛效果結合超商龐大的零售數據，能夠有效鎖定特定消費族群，尤其是在雙北生活圈的200家門市已初步試行這套系統，並計劃年底前擴展至全台300面數位看板。

另一方面，全家便利商店（5903）以「Family Ads」服務為核心，深化其RMN布局，運用實體店舖電子看板、POS面板、會員APP建構全方位的廣告資源網絡，達到與消費者精準溝通商品或服務資訊之目的。全家憑藉每日300萬人次的來客流量、超過4,200家實體店舖與1,800萬會員的高活躍度，提供廣告主標靶客群精準行銷、多元數據靈活應用以及行銷成效追蹤的完整解決方案。全家表示，自推出這項服務以來，已與上百家企業達成合作，未來將進一步深化零售媒體網絡的價值。

全家今年與傑思·愛德威集團合作，推出「Family Ads pDOOH」廣告服務，結合零售大數據運用，協助企業合作夥伴瞄準精準受眾，並透過數據定向投放與數據分析，選定最適切曝光渠道與廣告版位，且可依據商品屬性，限時、限店進行精準投放，不僅增加商品接觸點與賣力，更能精準滿足消費者需求，達到回應消費需求、促進店舖交易、增進夥伴關係三方共好的綜效。

全家便利商店 數位廣告 消費

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