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饒慶鈴挺台北101董事長賈永婕 盼給點時間做做看

中央社／ 台東縣29日電
台東縣長饒慶鈴今天表示，台北101董事長賈永婕剛上任，給她一點時間做做看。圖 /台北101提供
台東縣長饒慶鈴今天表示，台北101董事長賈永婕剛上任，給她一點時間做做看。圖 /台北101提供

台東縣長饒慶鈴今天表示，批評者無需急著暴露自己的擔憂，台北金融大樓股份有限公司（台北101）董事長賈永婕剛上任，給賈永婕一點時間做做看，1年後再檢視會更客觀全面。

她說：「賈董事長，請妳等等我，我很快就會去台北101找妳、去花錢！」

饒慶鈴上午透過社群網站臉書（Facebook）表示，賈永婕近日遭受不少惡意批評，「我想在這裡說幾句話替她加油打氣」。

她說，2個月前賈永婕將接任董事長消息傳出，各界普遍認為賈永婕「公益形象」和「明星光環」一定可為台北101營造不一樣的氣象。這陣子台北101獲相當多關注，而賈永婕行事風格也引起高度討論，「譽之所至、謗亦隨之」，但看到這些批評，「我笑了」。

「酸民不分貴賤」，饒慶鈴表示，講這些話的人就是沒有賈永婕的公益形象和明星光環，嫉妒賈永婕無論內在或外在的「好」。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻時，賈永婕積極募款並冒生命危險頻繁進出全台灣醫院捐HCNF呼吸器，台東也獲贈。

她說，去年台東鳳梨釋迦不能出口對岸時，台東縣政府為開拓國內通路，想借助賈永婕明星光環為風梨釋迦站台，賈永婕二話不說、分文未取就宣傳，這些都是賈永婕的好：心地善良、熱心公益、具俠女性格且敢於冒險。

饒慶鈴表示，這些好都非一朝一夕可累積，賈永婕做這些事時應想不到台北101董事長的位子，而改變需要勇氣，台北101董事們都是看過世面的大人物，一定是看到台北101不得不改變的迫切問題，才敢選擇賈永婕，相信賈永婕的「好」可帶來改變。

台北101 台東 賈永婕

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