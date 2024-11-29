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賣方降價拚成交 房市交易連三月量縮後首回升

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
永慶指出，受銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制影響，部分賣方降價拚成交，11月房市交易量出現回穩。圖／永慶房屋提供
永慶指出，受銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制影響，部分賣方降價拚成交，11月房市交易量出現回穩。圖／永慶房屋提供

永慶房產集團統計內部交易資料指出，銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制持續，房市買氣仍疲軟，但觀察11月房市交易量已出現回穩跡象，較10月量增4%。

其中，台北月增5%，新北成長4%，桃園月增2%，新竹縣市量增5%，台中與台南均略增3%，高雄則月增7%，若以11月交易量與6月高點相比仍量縮47%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，銀行房貸緊縮與第七波信用管制，扭轉民眾對於房價上漲預期，部分屋主開始意識到繼續堅持高房價可能會延長出售時間，甚至可能面臨更大的議價空間，因此售屋心態轉為可接受小幅讓利。

而對於有自住需求且具備購屋能力的買方而言，只要物件符合需求，價格能有適度折讓，價格認知差距不大，就有機會成交，這是小幅推升11月交易量的主因。

若與去年11月同期相比，陳金萍說明，全台房市交易量年減30%，台北年減32%，新北量縮27%，桃園年減25%，新竹縣市減少38%，台中年減37%，台南與高雄則分別年減21%與34%，已連四月呈現年減走勢。

陳金萍指出，未來房市變數仍多，包括房市政策的持續性、全球政經局勢變化、國內經濟表現以及市場信心等。短期內，房貸緊縮的現象難緩解，加上民眾對於房價上漲預期已改變，若賣方把握市場氣氛，適度讓利將進一步支撐房市交易緩慢回穩，因此，買賣雙方在價格上的博弈是交易量增減的關鍵。

陳金萍表示，根據內政部最新統計，今年1-10月全台建物買賣移轉棟數29.7萬棟，年增21%，而銀行房貸緊縮未解，加上央行實施第七波選擇性信用管制影響，成屋交易低迷，但今年開始有大量新屋交屋潮挹注，相互抵消下，推估2024年全年交易量仍有33.6至34.4萬棟左右，年增9.5%至12.1%之間。

房市 房貸

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