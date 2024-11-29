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泛宏碁集團博瑞達43元登錄興櫃 今年獲利明顯改善

中央社／ 台北29日電

宏碁集團旗下博瑞達應材從事橡膠、塑料及化學材料代理與銷售，今天以每股43元登錄興櫃；博瑞達今年營運明顯改善，上半年稅後純益新台幣3930萬元，從去年低谷大幅反彈16.6倍，每股純益1.71元。

博瑞達1985年於美國發跡，2001年成立台灣公司，經營橡膠、塑料及化學材料貿易超過30年，以輪胎、鞋材、基礎建設及橡膠製品等應用為主，與陶氏化學、固特異、台橡、奇美、台聚等知名原料供應商建立長期穩固合作關係，協助供應商拓展海外特定市場。

博瑞達最大優勢除了遍布全球的業務網絡，由於橡塑化原料的多元性能，不同原料配方將產生複雜的特性變化，博瑞達熟稔各種原材料的特性與應用，可協助媒合供應商與品牌客戶尋找合適材料，提出解決方案，進而交易合作。

宏碁集團是在2019年透過子公司展碁國際投資博瑞達，並於2021年取得經營權，目前持股比重62.5%。在宏碁集團的資源支持下，幫助博瑞達開拓多元產品線與區域發展、擴大通用型產品經濟規模、深化供應商關係，以及發展特殊與特用材料，包括環保回收、海洋回收（OBP）及可降解生質塑膠等永續材料。

去年面對疫後中國需求低迷，各地通膨嚴重，以及俄烏戰爭等利空影響，景氣盪到谷底，博瑞達透過全球業務網絡布局，分散風險，成功守住獲利。

展望明年，公司看好隨著美國基礎建設，與中國房產及汽車振興政策發酵，有助整體營運發展。法人則分析，博瑞達的營運模式以產品代理與通路經營為主，沒有高額設備折舊成本，也不需承擔生產壓力，營運更加靈活。

宏碁 美國

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