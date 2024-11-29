新竹SOGO周年慶首日捷報 業績衝6億元

新竹SOGO周年慶於28日登場，首日業績6億元（含巨城購物中心），成長5%，因氣溫驟降，防寒用品買氣旺，防風外套賣出上百件、保暖被胎售出上千條，單櫃破百萬業績高達60家。

新竹SOGO指出，有客人一早便在守門口排隊，鎖定彩妝保養特賣組補貨，蘭蔻首一排隊限定一萬元品牌抵用券，開店5分鐘限量40份全數兌畢，雅詩蘭黛、資生堂、SK-II保養品化妝品特惠組賣破5,000組，今年SOGO新進頂級髮肌護理品牌KERASTASE巴黎卡詩、AVEDA等也是顧客搶購首選；許多民眾趁周年慶高回饋汰換大家電，配合政府節能補助聰明省荷包，日、歐、韓系品牌家電ASKO、Bosch、SONY、HITACHI、LG受到高度青睞，電視、洗碗機、冰箱、洗衣機首日就賣破600台；不少婚嫁客也趁著這波折扣購入高單價珠寶，首日1克拉鑽戒賣出3顆價值破百萬，加上受惠近期金價大漲，吸引高端客投資收藏，鎮金店、周大福蛇年金幣黃金套組、點睛品黃金元寶有超過150萬大單進帳。

新竹SOGO店長陳秋芬表示，中華隊棒球奪冠再掀運動熱潮，NIKE機能運動服飾、ON瑞士高端機能路跑鞋、MERRELL戶外健走鞋買氣旺；伴隨天氣逐漸降溫，禦寒服飾成為搶購重點，The North Face、Helly Hansen防水防風外套受到機車族青睞，潮流運動品牌New Balance、ASICS限量鞋款全數銷售一空。

業者今年引進潮流新品牌，日本時尚品牌「Onitsuka Tiger鬼塚虎」、日系輕珠寶「agete」、摩納哥時尚奢華珠寶「APM Monaco」搭上台劇影后熱潮，販售多款劇中珠寶配飾，民眾皆慕名而來、精品香水「梵克雅寶Van Cleef & Arpels」瓶身設計高尚奢華，優雅香調令人著迷。

今年SOGO的SANRIO家族來店禮人氣超夯，開店沒多久SANRIO幸福美味可微波不銹鋼餐盒引起排隊搶兌潮，拿到的民眾都驚呼物超所值，可愛又實用；在促銷優惠部分，新竹SOGO今年首度祭出5,000元送500元電子抵用券，門檻放寬讓消費者更易享受回饋、中國信託聯名卡4%回饋無上限、Happy Go Pay單筆點數10倍贈，優惠加碼再加碼回饋率超過2成超有感，接下來還有五款SANRIO來店禮、ROOTS摺疊收納籃、Timberland工具組、會員好友禮等多項好康。