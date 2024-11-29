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受惠國際市場擴張 台灣虎航董座看好明年市場表現

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣虎航董座看好明年市場表現。聯合報系資料照
台灣虎航董座看好明年市場表現。聯合報系資料照

台灣虎航陳漢銘29日表示，受惠國際市場的持續擴張，公司將持續專注於新航線的開發與航網布局的優化，面對未來在有限機隊規模下，短期內持續「加深、加密、加點」優化航網布局，再進一步提升航機使用率及航網效益，推升獲利。

台灣虎航指出，今日以昨日收盤價每股77.5元開盤，正式改列一般板上市。隨著全球航空市場的復甦，該公司前十月累計營收新台幣139.39億元，年增35.7%；前三季EPS已達5.52元，超越去年全年，創下歷史新高，獲利能力(毛利率、營業淨利率、純益率)居四航之冠。

台灣虎航低成本、高效益的經營模式和靈活的市場策略，轉板上市前，掀起公開市場承銷熱潮。據證交所公告資料，競價拍賣底價每股39.6元，競拍得標加權平均價62.38元，超額認購率達28.3倍，是競拍新制實施起至今，倍數最高的一檔；公開申購1,790張，每人限購一張，更是瘋迷89萬人參與股票抽籤，中籤率僅0.2%。

此外，台灣虎航提供15%轉板上市新股予員工認購，每股認購價40元。台灣虎航也在此時率先同業先發放2024年年中績效獎金予員工，不少員工直接將獎金拿去認股，以目前市場價格計算，等於員工獎金幾乎可再翻倍，對此，台灣虎航也證實，本次員工認股率高達95%。法人表示，透過員工認股，讓員工不僅能分享公司的盈利，亦能實際參與公司的成長，對公司的未來發展會更有歸屬感和責任感，有助於提升公司的整體表現。

台灣虎航表示，未來公司也將推出包括個人化服務推薦、升級會員忠誠計劃，旅客將可於購票時同步訂購飯店、交通票券及門票等，升級客戶體驗享受無縫的旅遊安排。同時也將利用大數據分析，為旅客提供從訂票到搭機的全方位個人化服務推播，推薦相關票券、自助報到、免稅品選購等，幫助旅客找到最合適的旅遊產品，進一步增加附加收入。

展望未來，陳漢銘也信心表示，受惠國際市場的持續擴張，公司將持續專注於新航線的開發與航網布局的優化，以新開通的日本宮崎航線為例，對台灣虎航布局九州地區意義重大，搭配原有的福岡和佐賀兩個航點，三點彼此鄰近、可互相串聯的優勢，有助旅行社規畫行程更有彈性，以抓住日本旅遊市場的龐大成長機會。

台灣虎航 布局 認購

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