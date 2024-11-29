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全台十大瘋漲生活圈 這裡翻倍成長打趴六都

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
基隆八堵車站生活圈，在新案帶動下，房價漲幅榮登全台之冠。圖／591新建案提供
基隆八堵車站生活圈，在新案帶動下，房價漲幅榮登全台之冠。圖／591新建案提供

591新建案統計全台近一年漲勢前十名生活圈房價，基隆「八堵車站生活圈」打趴六都奪冠，資料顯示，當地去年新屋還可見2字頭銅板價，短短一年就飆到近47萬，較去年同期大漲逾1倍，每坪比去年貴了24萬元。

以常見30坪的大樓產品來算，晚一年就得多付720萬元，這樣的金額已足夠在周邊買下一間中古屋。

591新建案分析，這幾年受營建成本、通膨及資金行情，新青安優惠房貸鼓舞，房價一路走揚。現階段買氣雖因央行出手明顯轉冷，但房價在建商Hold住、屋主惜售下難見鬆動。

591新建案總編輯李忠哲指出，明年房市最大變數會聚焦於銀行房貸水位上，倘若貸款問題未獲緩解，首當其衝的中古市場、甚至是交屋量體大的外圍新興重劃區，出現因資金壓力而釋放的大量物件，價量確實有機會出現修正。

反觀蛋黃區雖存在價格基期較高疑慮，卻也有小宅及地段等優勢，預期仍會是建商及消費者想進場的最大共識，價量不至於有太大波動。

漲幅居冠的八堵車站生活圈，除了搭上基隆捷運題材後勢看好，貼近雙北且價格親民，另外當地拜推案稀少，且有指標案進場，尤其今年受「美麗上城」交易拉抬，房價因此明顯三級跳。

根據實價登錄顯示該案行情約4字頭，部分樓層已站穩5字頭高檔，然而相較鄰近汐止6、7字頭、南港單價動輒百萬仍有極大落差，因此也能吸引首購族寧願以時間換空間，成為是當地房價主要推力之一。

亞軍松山車站生活圈，當地因開發早，周邊多為屋齡較高的中古大樓及公寓，加上當地可供開發的大面積素地稀缺，據591生活圈顯示，當前僅有「松捷樂」、「嘉磐101」等案在售。這次漲幅突破3成，主因就是在台北小巨蛋、南京復興等精華區塊有不少預售豪宅案交易，大幅拉高區塊價格，使當地出現補漲潮所致。

排名第三的光榮碼頭生活圈位於高雄前金區，當地除了有輕軌站，鄰近亞灣區搭上AI產業議題一片火熱，亦讓當地人氣不斷看漲，像目前當地指標案，就是由興富發興建、量體逾650戶的「巴黎河左岸」，據實價登錄顯示，該案已有大筆交易揭露，是房價水漲船高的主因。

值得一提的是，本次非七都地區除基隆以外，苗栗同樣沒缺席，其中又以頭份、竹南兩地漲勢最凌厲，以竹南站前生活圈來說，由於竹科客出價不手軟，受運動公園高價個案行情外溢，近兩年價格急起直追。然而隨著央行第七波打炒房如擴大全國第2戶房貸限制，當地來人及買氣雙雙急凍，漲勢應會有所收斂。

全台十大瘋漲生活圈。資料來源／591新建案
全台十大瘋漲生活圈。資料來源／591新建案

建案 房價 房貸

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