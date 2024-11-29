安克獲杜拜訂單 搶進中東市場

安克生醫（4188）研發上市的睡眠呼吸中止症檢測系統「安克呼止偵」，繼成功進軍南韓、泰國，本月取得杜拜訂單，順利進入中東市場，成為公司布局全球的重要里程碑。此外，安克生醫的掌上超音波結合即時AI判讀技術，近日於MEDICA 2024亮相獲得關注，公司樂觀看待未來的全球發展商機。

全球最大醫療器材展MEDICA本月於德國杜塞道夫舉行，安克生醫展出結合甲狀腺腫瘤、乳房檢測的AI掌超（POCUS, Point of Care Ultrasound)，吸引近百組客戶洽詢，來客數量倍增，訪客遍及各洲，其中亞洲區客戶佔三成、歐洲區客戶約25%，包含多家大型國際代理商，有助擴大品牌全球知名度並促進後續各國代理商的合作。

全球掌超POCUS市場規模龐大，預計2030年突破4億美元。安克生醫總經理李伊俐指出，公司已完成具甲狀腺腫瘤即時AI辨識的掌超POCUS開發，乳房與肝臟AI功能正在持續開發中，以擴大應用範圍，幫助醫護人員在各種場合快速進行準確的超音波檢查，同時輔助醫師在跨領域診療中做出更即時、精準的診斷，造福醫療資源較為匱乏地區。

此外，安克生醫研發上市的免過夜睡眠呼吸中止症檢測系統「安克呼止偵」，年初於全球第二大的阿拉伯醫療展（Arab Health）吸引杜拜客戶高度興趣，本月成功取得訂單，此次於MEDICA展出，也獲得數十組國際客戶關注。

李伊俐指出，包含AI掌超和睡眠呼吸中止症檢測系統，此次在MEDICA展會皆有亮眼表現，有利爭取更多國際代理商合作，並將持續拓展全球主要市場。