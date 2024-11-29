台新藥與瑞士 Medvisis 簽授權合約 推眼科新藥瑞士上市

台新藥（6838）28日宣布，已與瑞士Medvisis Switzerland AG簽訂獨家授權協議，授予其APP13007（丙酸氯倍他索點眼懸液劑0.05%）在瑞士及列支敦士登市場的獨家商業化權利，該藥物是用於術後眼部手術的消炎和止痛的新藥，已經於已於今年3月獲得美國FDA批准，並於9月在美國上市。

台新藥表示，Medvisis由多位來自諾華（Novartis）及葛蘭素史克（GSK）等國際製藥公司的資深業界人士領導，與瑞士獨立註冊機構Swissmedic保持密切聯繫。此次授權協議包含簽約金、銷售里程碑金等以及於合約期間內的其他對價。

APP13007是以超強類固醇丙酸氯倍他索為主成份，以台新藥專有的APNT奈米微粒製劑平台開發之新劑型新藥。此創新製劑以簡單方便的給藥方式（每天兩次，持續14天）實現了快速和持續的炎症和疼痛緩解。在最近對100位美國眼科手術醫師的調查中，快速完全去除眼部疼痛（約80%的患者術後四天內完全無痛）及低不良事件發生率（低於2%）被認為是APP13007的促使他們處方這個藥物的主要因素。

此外，在Medvisis的眼科醫師意見領袖（KOL）調查中，醫師普遍認可APP13007的便利劑量和良好安全性。瑞士每年進行超過10萬例白內障手術，單一皮質類固醇市場規模超過210萬美元，主要產品的用藥方案是一天4至6次的藥物，因此一天只需用藥2次的APP13007在當地具市場競爭力。

台新藥總經理兼執行長許力克表示：「我們很高興能與Medvisis合作，這標誌著我們在歐洲的第二個立足點。Medvisis與其國家監管機構的良好關係以及豐富的KOL網絡，讓我們對瑞士公眾享受到這項新穎且高效的眼科手術恢復療法充滿信心。」

Medvisis Switzerland的執行長Manuel Ackermann表示：「我們很高興能為在眼科手術後出現炎症和疼痛的患者提供一種全新的、最佳的、能更快地緩解症狀的治療選擇。APP13007對瑞士患者具有重要價值，同時也為 Medvisis建立強大的創新眼科解決方案產品組合奠定了基礎。」