永昕生醫與艾沛生醫聯手 合作推動異體 NK 細胞療法量產

永昕生醫（4726）28日宣布，與艾沛生醫簽署合作意向書（MOU），雙方將共同推進異體自然殺手(NK)細胞治療的自動化生產及商業開發。這次合作將提高異體NK細胞的量產效率，降低藥物成本，提供更安全且可負擔的治療方案，以滿足日益增長的市場需求。

永昕生醫董事長暨總經理陳佩君表示，永昕生醫將全力支持細胞治療開發廠商加速推進異體細胞療法的商業化開發路程，為患者提供高效、低副作用的治療方案。永昕生醫致力於為生物藥開發公司提供一站式的開發與製造服務，提升生產效率，降低成本，為細胞療法的推廣奠定基礎。

艾沛生醫成立於2022年，源自林口長庚醫院特聘講座教授游正博、和中央研究院院士陳鈴津的研究成果。艾沛生醫以異體NK細胞治療為研發主軸，除了擁有獨特的ApexNK細胞培養技術平台外，也進一步利用病毒轉染專利技術開發創新CAR-NK細胞療法。

艾沛生醫代理執行長暨技術長吳任傑表示，艾沛生醫擁有專利的ApexNK細胞培養擴增技術平台，無須複雜的細胞分離步驟和外來滋養細胞共同培養方式，便能將健康捐贈者血液中的NK細胞擴增百萬倍以上。為了徹底解決產業的痛點，其技術平台步驟以模組化設計：模組一可直接將血球細胞培養為富含NK細胞的中間體「ANiKTM」，能穩定地進行長期冷凍保存；模組二則由解凍後的ANiKTM細胞開始，在封閉式環境下經過二周內的培養，即可生產為具備高腫瘤毒殺活性的超高純度ApexNK®細胞。藉由穩定的產業級量產，可有效降低生產成本，提供民眾可負擔的選項。

艾沛生醫董事長黃瑞蓮表示，NK細胞原有的臨床治療優勢，包括不易引起GvHD、神經毒性或細胞激素風暴等嚴重副作用，是極為安全的異體細胞療法。艾沛生醫可提供有效且符合GMP的異體ApexNK細胞療法，預計於2025年啟動異體ApexNK細胞治療血液或實體癌症的第一期臨床試驗，同時持續進行創新的CAR-ApexNK之臨床前開發。

永昕生醫作為艾沛生醫的CDMO夥伴，將全面協助異體ApexNK細胞量產製程開發計畫，利用高通量自動化生物反應器以及GMP 3D量產技術上的全面支持，開發出最符合經濟效益、符合GMP規範的異體細胞量產技術。