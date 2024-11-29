寶齡富錦第3季財報亮眼 新藥布局啟動成長引擎

寶齡富錦（1760）28昨日舉行第3季財報法人說明會。該公司今年前九月累計營收15億元，年增11%；毛利8億元，年增12%；稅後淨利9,171萬元，年增達93%，前三季每股純益（EPS）1.07元。公司前九月研發費用投入1.9億元，占營收比重12.5%，逐年增加。寶齡強調將繼續投入研發，致力推動長期發展和市場布局，保持未來競爭優勢。

新藥拿百磷授權方面，美國授權夥伴雖面臨學名藥競爭，但由於磷結合劑將納入醫療保險綑綁支付，並有機會獲得過渡性藥物附加支付（TDAPA）的資格，認為美國銷售不會受到太大影響；日本尚未面臨學名藥挑戰，銷售呈現穩定成長。此外，歐洲市場也已於2024年送交查驗登記，上市銷售後將進一步增加授權金收入。針對韓國市場，在原經銷商KKKR通知終止合作後，寶齡正與新的經銷商洽談交接事宜，並同步拓展泰國及其他東南亞市場，持續擴大拿百磷的全球布局。

此外，拿百磷1,000毫克錠片新劑型及新適應症預計於年底前送交查驗登記與健保給付平行審查。其原料藥檸檬酸鐵已送交美國DMF登記，預計年產能達100噸，並憑藉成本優勢，有望成為美日授權夥伴的重要供應商。

以拿百磷作為穩定的現金流，寶齡將持續以新劑型及新適應症為新藥開發主軸，加速產品開發時程並強化既有產品的市場競爭力。在創新診斷領域，寶齡聚焦多合一檢驗技術與家用市場應用；台灣寶齡的感控新品瞄準醫療、長照、醫美術後市場；創新醫美事業則積極推出生技醫美與防落髮等新品，為公司注入全新成長動能，展現多元發展的未來藍圖。