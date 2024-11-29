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新纖法說會 看好泰新廠、明年營運要比今年成長5至10%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

新纖（1409）28日召開法說會，總經理歐金達表示，新纖在泰國設立的泰新工業自去年7月投產後，目前稼動率已達八成，明年將朝全能生產的目標邁進，並要擴增泰新廠的產能由21萬噸增至38萬噸，新纖也設定明年業績成長目標要比今年成長5至10%。

新纖今年前三季生產事業累計總營收較去年同期增加32億元、年增12%，主要是泰新工業去年7月開始投產所致；今年前九月稅後淨利13.4億元，年增1倍，前三季每股純益（EPS）0.83元。

新纖目前的創新發展項目包括光電及電子材料、包裝材料、纖維材料、汽車材料、以及聚酯材料及環保素材，其中在光電及電子材料部份，明年電子級雙氧水明年首季投產，與合作廠商共同開發的彈性纖維也會在明年第3季投產。

新纖特別說明，新纖在泰國投資設立的泰新廠，去年7月開始投產後，目前稼動率約八成，明年將繼續朝向100%全能生產的目標邁進，成為公司2025年主要營運動能。

新纖介紹，泰新廠主要透過化學回收方式，生產再生聚酯（r-PET）產品，年產能21萬噸，為目前全球最大的化學回收產線，初期回收添加率以25%為目標，之後逐步攀升，最大回收率可達三成以上。泰新廠另有規劃產能17萬噸，預計明年再做提升。泰新廠的化學回收比起物理回收屬於新技術，必須通過各國FDA（食品藥物管理局）和食品客戶等認證，需要一點時間，隨著相關認證陸續通過，預期明年出貨可望提升。

歐金達表示，去年對新纖而言是非常辛苦的一年，主因紡織品客戶庫存偏高，存貨調整，造成需求減弱，但紡織品牌的庫存從去年底已經降到健康水位，今年動能明顯好轉，目前新纖的化纖產能百分之百稼動。展望明年，歐金達認為，由於船運問題，有些貨客戶沒辦法拉走，對公司今年營運造成干擾，但現在看起來紅海危機有機會紓緩，明年船運問題如果能改善，對公司營運會有幫助，預期明年營業績將比今年成長長5至10%。

新纖 泰國

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