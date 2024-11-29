沛波訂單能見度至2025年中 積極擴大產能引領未來成長

沛波鋼鐵（6248）法說會中，總經理黃霈櫻於會中表示，目前在手訂單能見度直達2025年年中，預期今年全年營收將再攀高峰，並樂觀看待未來營運表現。

沛波前三季整體營運表現受惠於全台營建業鋼筋需求穩健及鋼品買賣業績挹注，營收及獲利雙雙創下歷史新高，展現強勁成長動能。

展望未來營運，沛波持續擴大鋼材進口規模，並將產品品項從鋼筋擴展至一筆箍及點焊鋼絲網，為營建業與公共工程提供更高品質且全面性的產品銷售及服務。此外，公司積極擴大產能布局，台南新市廠第一期已於26日舉行動土典禮，預計於2025年第4季竣工及投產。隨著新市廠第一期及彰濱二廠陸續竣工投產，將使整體月產能提升至4~5萬噸，較目前增加30%以上，以滿足市場需求及強化二次加工能力，隨著新增產能效益的持續顯現，營運可望再創高峰。