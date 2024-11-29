快訊

過勞與消磨：美國基層公務員「冷漠」的職場故事

台灣寶可夢中心推「扣環吉祥物吊飾」29樣新品！皮卡丘、小火龍掛背包必買

憔悴無神…黃曉明疑似情變葉珂 受訪直言「希望這是一場夢」

沛波訂單能見度至2025年中 積極擴大產能引領未來成長

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

沛波鋼鐵（6248）法說會中，總經理黃霈櫻於會中表示，目前在手訂單能見度直達2025年年中，預期今年全年營收將再攀高峰，並樂觀看待未來營運表現。

沛波前三季整體營運表現受惠於全台營建業鋼筋需求穩健及鋼品買賣業績挹注，營收及獲利雙雙創下歷史新高，展現強勁成長動能。

展望未來營運，沛波持續擴大鋼材進口規模，並將產品品項從鋼筋擴展至一筆箍及點焊鋼絲網，為營建業與公共工程提供更高品質且全面性的產品銷售及服務。此外，公司積極擴大產能布局，台南新市廠第一期已於26日舉行動土典禮，預計於2025年第4季竣工及投產。隨著新市廠第一期及彰濱二廠陸續竣工投產，將使整體月產能提升至4~5萬噸，較目前增加30%以上，以滿足市場需求及強化二次加工能力，隨著新增產能效益的持續顯現，營運可望再創高峰。

營建業 營收

延伸閱讀

鴻海伺服器接單 比預期好

東科訂單看到明年

沛波前三季 EPS 3.03元 營收及獲利齊創新高

美喆10月營收年增106% 訂單能見度高

相關新聞

全台最複雜都更案被他拿下 皇翔董事長廖年吉何許人也？

皇翔建設近年積極啟動多元化開發策略，不僅購置土地、拿下諸多捷運聯開案，更奪下有全台最複雜都更案之稱的「永和大陳案」單元3、4。究竟皇翔董事長廖年吉是何許人也？他心中有什麼宏圖大略？

全聯集團今年營收拚2,100億 加計大潤發有望年增5%

全聯總經理蔡篤昌昨（28）日表示，全聯今年營運重心主要放在超市與量販的整合及衝刺全支付會員，集團營收先拚2,100億元，...

儒鴻：2025營運審慎樂觀

紡織股王儒鴻昨（28）日參加券商業績說明會，儒鴻表示，對明年景氣正向看待，目前有品牌客戶下單至明年第1季、有些到第2季，...

華航挺生物保育 守護穿山甲

華航支持生態保育，首次與台北市立動物園合作認養穿山甲，昨（28）日特別舉辦公益活動，邀請桃園的偏鄉小學百吉國小師生免費參...

全聯零售娛樂化 跨大步走

全聯攜手Netflix宣布「全聯經濟魷戲」將於12月6日正式展開，全聯總經理蔡篤昌表示，這是全聯創造與消費者全新的接觸形...

味全大陸事業動能強

國內知名食品大廠味全昨（28）日舉行法說，看好台灣事業營收微幅成長，受惠於大陸之前冷藏飲品擴大布局，大陸事業營收持續成長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。