皇家美食進入餐飲業旺季 漢堡王積極展店增添業績動力
皇家國際美食（4419）法說會中，總經理黃于嘉於會中表示，迎接歲末年終節慶氣氛，漢堡王將推出一系列套餐優惠，與顧客歡度佳節；另，2025年農曆春節前的尾牙聚餐商機，期許為業績增添另一股強勁動能，推動營運續登高峰。
皇家美食受惠於5月取得漢堡王特許經營權，10月累計合併營收達14.48億元，年成長359.83％，營收表現持續穩健發展，且將積極在全省大力擴店，為業績表現續添動能。
旗下連鎖餐飲品牌－漢堡王堅持把食安放在第一順位，提供無人工添加物、無人工香料、無人工防腐劑的美食，保留食材最真實的味道，讓消費者安心享用。2024年參與台北市政府食材登錄平台上市及上櫃連鎖餐飲專區，配合政府食材來源登錄透明化政策，登錄品牌販售的全品項商品，讓消費者都可以透過查詢機制，了解到漢堡王提供的都是最讓人安心的美食。
展望未來營運，面對大環境為餐飲業帶來的挑戰與機會，皇家美食期許與社會共好，於追求營運成長的同時，善盡企業社會責任。透過建置能源管理系統，持續監測能源使用效率，落實節能減碳目標；遵循以食安為本，透過良好的庫存管理系統，提供顧客最優質的產品，成為顧客最放心的速食消費選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言