皇家美食進入餐飲業旺季 漢堡王積極展店增添業績動力

皇翔建設近年積極啟動多元化開發策略，不僅購置土地、拿下諸多捷運聯開案，更奪下有全台最複雜都更案之稱的「永和大陳案」單元3、4。究竟皇翔董事長廖年吉是何許人也？他心中有什麼宏圖大略？

2024-11-29 08:40