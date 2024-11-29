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華航挺生物保育 守護穿山甲

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
華航首次與台北市立動物園合作認養穿山甲，並邀請桃園百吉國小師生參觀動物園。華航總經理高星潢（左六）、華信總經理張程皓（左三）、百吉國小校長王連進（左五）、台北市立動物園副園長朱孝芬（左七）等與小朋友同樂。 華航／提供
華航首次與台北市立動物園合作認養穿山甲，並邀請桃園百吉國小師生參觀動物園。華航總經理高星潢（左六）、華信總經理張程皓（左三）、百吉國小校長王連進（左五）、台北市立動物園副園長朱孝芬（左七）等與小朋友同樂。 華航／提供

華航（2610）支持生態保育，首次與台北市立動物園合作認養穿山甲，昨（28）日特別舉辦公益活動，邀請桃園的偏鄉小學百吉國小師生免費參觀動物園。學童參訪精神抖擻、相當開心，華航總經理高星潢也現身，帶頭關懷偏鄉學生社會平等教育的機會，透過園方專業導覽，與校長王連進和小朋友們一起認識台灣本土和保育類動物習性、了解相關自然生態知識，共創永續。

高星潢表示，華航秉持永續發展「回饋社會、創造社會價值」的重要承諾，2022年引領國內航空及運輸業之先，發布企業「森林暨生物多樣性保育承諾」，也是全台唯一簽署「白金漢宮保育宣言」的運輸業，致力提倡禁運非法野生動植物，並全面禁用保育類動植物食材。

華航更響應內政部國家公園署「福爾摩沙北回歸線永續軸帶計畫」，協助行銷台灣觀光及生態旅遊。

台北市立動物園照養穿山甲不遺餘力，與歐洲共同推動穿山甲保育計畫；2022年園內的雄性穿山甲「果寶」和雌性「潤喉糖」做起國民外交，遠渡重洋到捷克布拉格擔任動保大使，讓歐洲民眾有機會認識珍稀物種。

今年10月底，華航認養的穿山甲「穿莓」生了一隻天蠍座寶寶，目前台北市立動物園正舉辦命名活動，12月8日中午前民眾都可上官網參加票選；華航為穿山甲寶寶取名「梅寶」參加評選，寓意為希望常面對生存威脅的小穿山甲能像梅花一樣堅韌，也呼籲國人能將瀕臨絕種的穿山甲視為寳，繼續繁衍，望大家踴躍支持「梅寳」命名。

華航長期耕耘ESG（環境保護、社會責任和公司治理）各項發展，積極支持政府國家永續林業，擴大造林計畫，維護環境生態；長年投入資源至社會公益，每年除不定期舉辦各種公益活動與志工教學外，也結合體育活動，邀請各知名台灣體育好手共同舉辦公益運動營，今年已舉辦公益籃球營、公益桌球營及公益棒球營，為孩童畫出夢想藍圖，成就希望。

動物園 生態保育 華航

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